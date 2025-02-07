WBC資格賽尼加拉瓜投優於打 巨人新秀列焦點

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）大聯盟官網分析，WBC資格賽台灣隊對手之一尼加拉瓜，投手戰力優於打擊，舊金山巨人新秀拉尤（Elian Rayo）是陣中最受注目的焦點人物。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽，台灣時間21日起在台北大巨蛋舉行，台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊爭取2個名額晉級2026年經典賽正賽。

美國職棒大聯盟（MLB）官網日前分析各隊陣容，提到尼加拉瓜在投手戰力較有優勢，打擊火力較為不足。尼加拉瓜2023年經典賽出賽4場全敗，每場比賽各僅得1分。

尼加拉瓜的焦點球星為舊金山巨人1A、現年21歲的三壘手拉尤。他在2019年以35萬美元（約新台幣1158萬元）國際球員合約加盟巨人，去年升上1A，儘管長打火力不算突出，但他在2023年U23世界盃表現出色，值得期待。

30歲的外野手蒙特斯（Juan Montes）外號「鬍子先生」，來自尼加拉瓜冬季聯盟。他的翹鬍子造型獲得大聯盟社群分享，談到鬍子造型常被形容與電玩遊戲「瑪利歐兄弟」，上場時總是會把鬍子往上翹，代表他打球的拚勁。

26歲的釀酒人新秀薩莫拉（Freddy Zamora）去年升上小聯盟3A，守備能力精湛，但缺乏長打火力。

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報導指出，尼加拉瓜投手占優勢，主戰投手為麥德拉諾（Ronald Medrano）目前效力墨西哥聯盟，曾經在2023年經典賽代表尼加拉瓜登場。

擁有大聯盟經驗的拉米雷斯（J.C. Ramirez）2021年曾來台灣打球，效力中華職棒富邦悍將，譯名「傑斯」。投手古提瑞茲（Osman Gutierrez）2022年在資格賽完封9局。（編輯：陳慧萍）1140207