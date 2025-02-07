高志綱過生日 不擔心中職捕手與旅外投手搭配

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天持續在台北大巨蛋集訓，剛好是教練高志綱44歲生日，他許願拿下經典賽門票。談到這次3名中職捕手與旅外投手搭配，他表示，不擔心。

高志綱擔任這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首席教練兼捕手教練，今天台灣隊集訓前全隊幫他慶生。高志綱表示，第1個生日願望是希望比賽順利，拿下經典賽門票，「把好的表現展現給大家、國人看，大家期待的畫面可以展現出來」。

至於第2個願望，高志綱說：「剛剛有跟選手講，希望他們透過這樣的比賽，讓自己更精進、更成長，進到例行賽後大家保持健康，年底大家都有好的表現。」不過，高志綱笑說：「然後最後讓統一獅拿下總冠軍。」

這次WBCQ台灣隊36人集訓名單有4名捕手，除了還沒報到的林家正，還有中信兄弟高宇杰、味全龍蔣少宏、統一獅陳重羽。高志綱指出，目前3個中職捕手身體、技術狀況都還不錯，「就是看誰比較快進入比賽感覺，要透過熱身賽評估一下，到目前為止，大家都很積極準備好自己」。

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林家正目前回美國處理合約的事情，高志綱表示，目前就是在等林家正回覆，最後名單15日會做出決定。高志綱也坦言，「有點尷尬的是希望家正可以順利拿到合約，又有點自私地想要他回來比賽，這很兩難，但還是以家正自己本身意願為優先。」

這次台灣隊旅外投手多達8人，談到中職3名捕手與旅外投手的默契問題，高志綱說：「希望他們平常多溝通，畢竟球風不一樣，但我相信不會有太大問題，3個都是有經驗的捕手，在母隊也都是主力選手，很懂得跟不同選手溝通，既然在母隊都可以跟洋將溝通了，我相信跟旅外投手不會有太大問題。」（編輯：管中維）1140207