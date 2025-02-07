加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》寒流到氣溫驟降 氣象署說明影響時間範圍
首頁 / 運動

高志綱過生日 不擔心中職捕手與旅外投手搭配

2025/2/7 14:27（2/7 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽資格賽台灣隊7日在台北大巨蛋集訓，剛好是教練高志綱（圖）44歲生日，全隊幫高志綱慶生。高志綱表示，生日願望是希望比賽順利，拿下經典賽門票。中央社記者徐肇昌攝 114年2月7日
世界棒球經典賽資格賽台灣隊7日在台北大巨蛋集訓，剛好是教練高志綱（圖）44歲生日，全隊幫高志綱慶生。高志綱表示，生日願望是希望比賽順利，拿下經典賽門票。中央社記者徐肇昌攝 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天持續在台北大巨蛋集訓，剛好是教練高志綱44歲生日，他許願拿下經典賽門票。談到這次3名中職捕手與旅外投手搭配，他表示，不擔心。

高志綱擔任這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首席教練兼捕手教練，今天台灣隊集訓前全隊幫他慶生。高志綱表示，第1個生日願望是希望比賽順利，拿下經典賽門票，「把好的表現展現給大家、國人看，大家期待的畫面可以展現出來」。

至於第2個願望，高志綱說：「剛剛有跟選手講，希望他們透過這樣的比賽，讓自己更精進、更成長，進到例行賽後大家保持健康，年底大家都有好的表現。」不過，高志綱笑說：「然後最後讓統一獅拿下總冠軍。」

這次WBCQ台灣隊36人集訓名單有4名捕手，除了還沒報到的林家正，還有中信兄弟高宇杰、味全龍蔣少宏、統一獅陳重羽。高志綱指出，目前3個中職捕手身體、技術狀況都還不錯，「就是看誰比較快進入比賽感覺，要透過熱身賽評估一下，到目前為止，大家都很積極準備好自己」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林家正目前回美國處理合約的事情，高志綱表示，目前就是在等林家正回覆，最後名單15日會做出決定。高志綱也坦言，「有點尷尬的是希望家正可以順利拿到合約，又有點自私地想要他回來比賽，這很兩難，但還是以家正自己本身意願為優先。」

這次台灣隊旅外投手多達8人，談到中職3名捕手與旅外投手的默契問題，高志綱說：「希望他們平常多溝通，畢竟球風不一樣，但我相信不會有太大問題，3個都是有經驗的捕手，在母隊也都是主力選手，很懂得跟不同選手溝通，既然在母隊都可以跟洋將溝通了，我相信跟旅外投手不會有太大問題。」（編輯：管中維）1140207

#台灣隊
#高宇杰
#世界棒球經典賽
#味全龍
#林家正
#美國
#高志綱
#陳重羽
#蔣少宏
高志綱
林岳平心願卡寫「六蛇成功」 本土先發投手有擔憂台灣隊英雄見面會 萬人擠爆新北市民廣場
林家正
蔣少宏拚經典賽資格賽 林家正提醒壘包大阻殺較辛苦林家正入選WBC資格賽台灣隊 先回美國處理合約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：