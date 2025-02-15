道奇開季將採5人先發輪值 大谷翔平擬5月返投手丘

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇棒球事務部總裁佛里曼表示，道奇暫緩今年使用6位先發投手的輪值計畫，開季將採5人先發，直到6人之一的日本籍球星大谷翔平5月重返投手丘。

路透社報導，佛里曼（Andrew Friedman）今天告訴記者，4月有5天是休兵日，加上道奇先發輪值的深度，這套5人先發輪值應變計畫應可奏效。

二刀流球星大谷翔平因為在2023年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，迄今未站上投手丘，只能擔綱指定打擊，但他仍有傑出表現，並在去年球季第3度贏得年度最有價值球員（MVP）殊榮。

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道奇目前的先發輪值陣容包含日籍強投山本由伸和剛加盟的佐佐木朗希，兩人都曾是日職球星，還有曾2度獲得賽揚獎（Cy Young Award）的左投史奈爾（Blake Snell），以及右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）。

至於第5位先發投手，岡索林（Tony Gonsolin）與梅伊（Dustin May）皆是可能的人選。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140215