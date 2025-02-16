大谷翔平術後首度牛棚練投 教頭：出手感覺不錯[影]
2025/2/16 11:57（2/16 12:59 更新）
（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今天在亞利桑那州春訓，去年因手術一整年沒投球的日本籍球星大谷翔平也正式在牛棚練投，朝著重返投手丘再邁進一步。
法新社報導，大谷2023年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術後，11月又動了左肩手術，上個賽季都沒有上場投球。
道奇預計大谷不會在大聯盟季前熱身賽上場投球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說，道奇在日本打海外開幕戰時，大谷也不會站上投手丘。
但羅伯茲表示，大谷可能會在3月某個時間點實際面對打者，並在5月某時進入球隊輪值。
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羅伯茲談到大谷今天的投球狀況時表示：「球出手的感覺相當好，我想他應該蠻滿意的，控球也不錯，出手的感覺也很好。」
「對翔平來說是正面的一天。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140216
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