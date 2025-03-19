大谷翔平重拾二刀流時程 執刀醫稱須審慎評估

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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒今天報導，先前負責洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平右手肘與左肩手術的醫師，提到有望重拾投打「二刀流」的大谷時表示，尚未確定回歸投球的時間，必須審慎評估。

美國職棒大聯盟（MLB）開幕戰3月18日晚間在東京巨蛋登場，由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊。道奇陣中球星大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。

而日媒也捕捉到運動醫學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）於昨天賽前練習期間，站在大谷旁邊的身影。

「讀賣新聞」報導，艾爾崔許在東京巨蛋接受訪問時，就大谷何時能重拾「二刀流」時說：「目前知道他預計能投球的大致時間，但還沒確定（以投手身分出賽）的具體日期。」

大谷自2月25日之後就沒在牛棚練習投球，放緩調整節奏。艾爾崔許提到大谷2023年右手肘接受手術之外，也指出：「希望大家不要忘記他在世界大賽期間，肩膀嚴重受傷」。

艾爾崔許也強調，大谷2024年11月接受肩膀手術後至今僅經過4個月，「儘管恢復很快，但是必須非常慎重調整投球計畫，（投球）機制必須達成完美狀態。如果只是手肘問題，情況會有所不同，但現在同時涉及手肘與肩膀。」

關於大谷未來重拾投球的預期狀態，艾爾崔許語帶期待地表示：「目前有愈來愈多人在接受第2次湯米約翰手術（Tommy John surgery）後，表現已接近甚至達到第一次術後的水準。」

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至於大谷先前持續接受復健的左肩是否會影響打擊，艾爾崔許說：「從他現在的打擊強度來看，他應該已不會感到疼痛了吧。」

大谷翔平2023年9月動了俗稱「湯米約翰手術」的手肘韌帶重建手術，2024年一整季都沒有投球。後來他於2024年的世界大賽，在1次試圖盜壘時左肩關節唇撕裂，並於當年11月動手術。這兩場手術均由艾爾崔許執刀。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140319