加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強烈冷氣團影響至明天清晨 新竹苗栗防6度以下低溫
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

MLB東京海外賽道奇2連勝 大谷翔平開轟、佐佐木朗希初登板飆火球[影]

2025/3/19 21:04（3/19 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB海外開幕系列賽第二戰19日繼續在東京巨蛋舉行，「令和怪物」佐佐木朗希首次在大聯盟亮相。（共同社）
MLB海外開幕系列賽第二戰19日繼續在東京巨蛋舉行，「令和怪物」佐佐木朗希首次在大聯盟亮相。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天繼續在東京巨蛋舉行，大谷翔平本季首轟出爐，備受矚目的「令和怪物」佐佐木朗希也第一次在大聯盟亮相，終場洛杉磯道奇6比3擊敗芝加哥小熊，拿下2連勝。

道奇派出23歲的佐佐木朗希先發主投。過去效力日本職棒千葉羅德海洋隊的朗希，休賽季利用入札制度挑戰大聯盟，以小聯盟約加盟道奇，備受矚目。1局下登板便火球連連，最快時速高達100.5英里（近161.7公里），並三振小熊第二棒、同胞鈴木誠也，大聯盟生涯首K入袋。

道奇隊日本投手佐佐木朗希對決小熊隊第二棒日本打者鈴木誠也。（圖取自x.com/MLB）
道奇隊日本投手佐佐木朗希對決小熊隊第二棒日本打者鈴木誠也。（圖取自x.com/MLB）

2局上半，道奇靠著2支安打、保送、捕手捕逸及高飛犧牲打，率先攻下2分。

3局上兩人出局無人在壘，艾德曼（Tommy Edman）轟出左外野陽春砲，這也是兩隊系列賽首度出現的全壘打，道奇3比0領先。

3局下朗希陷入亂流，在解決首名打者後，先是被敲內野安打，接著被盜壘以及連續送出3次保送，讓小熊追回1分。不過朗希及時恢復球威，以連兩K化解自己造成的危機，也完成今天的投球任務。

朗希總計投3局56球，只有25球是好球，控球不盡理想。雖然僅被敲1支安打還送出3次三振，但有5次保送，掉1分，防禦率3.00，與勝負無關。

4局上道奇攻勢再起，耶南德茲（Enrique Hernandez）咬住四縫線快速球，擊出390英尺的兩分砲，道奇拉開差距到5比1。小熊4局下趁道奇換投要回1分，仍以2比5落後。

5上大谷翔平將一記99英里速球揮出中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷球未接穩，讓球掉回場內，裁判認定是全壘打無誤，大谷本季首轟出爐。

大谷翔平5局上擊出本季首轟。（共同社）
大谷翔平5局上擊出本季首轟。（共同社）

小熊5局下扳回一城，接下來4局雙方未再進帳分數，終場道奇6比3取得二連勝。

大谷今天與昨天一樣擔任第一棒指定打擊，第1局首打席是敲出左外野深遠飛球出局，3局上第二打席則是一壘滾地出局。

google news透過 Google News追蹤中央社

5局上一人出局後，大谷將一記99英里速球扛出中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷球未接穩，讓球掉回場內，裁判判定是全壘打無誤，大谷本季首轟出爐。他的第4打席是遭到故意保送，全場日本球迷對小熊投手報以噓聲。第5次登場打擊再獲保送。

昨天兩隊的首戰，大谷翔平在家鄉父老加油聲下，繳出2安打2得分的成績單，率道奇4比1擒伏小熊。（譯者：徐崇哲）1140319

大谷翔平（前左）擊出全壘打後，在休息室與隊友慶祝。（共同社）
大谷翔平（前左）擊出全壘打後，在休息室與隊友慶祝。（共同社）
大谷翔平本季首轟出爐，東京巨蛋全場球迷情緒沸騰。（共同社）
大谷翔平本季首轟出爐，東京巨蛋全場球迷情緒沸騰。（共同社）
延伸閱讀
MLB東京開幕戰首戰 大谷翔平雙安山本由伸首勝 地主搶盡風頭311海嘯痛失爸爸與祖父母 佐佐木朗希：現在擁有的都不是理所當然大谷翔平回日本打MLB開幕戰 坦言難得感到緊張大谷翔平重拾二刀流時程 執刀醫稱須審慎評估
大谷翔平
MLB第2戰佐佐木朗希先發 東京氣溫驟降不減球迷熱情山本由伸雪恥MLB開幕戰繳好投 道奇總教練讚：有機會拿賽揚獎
佐佐木朗希
大谷翔平等3日籍球員辦餐會 道奇參觀鮪魚解體秀道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
MLB道奇小熊第2戰 大谷翔平東京巨蛋敲本季首轟[影]
23
更多編輯台推薦新聞：