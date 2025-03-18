MLB東京開幕戰 大谷翔平雙安山本由伸首勝 地主搶盡風頭

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）美國職棒MLB官方賽事睽違6年在日本舉辦，今晚在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，道奇4比1力克小熊。全場球迷幾乎都是為了大谷翔平而來，每當他上場，所有人的情緒都隨之起伏，一同發出驚呼或嘆息。

這場比賽共有4名日本球員同場較勁，大谷翔平以第一棒指定打擊身分登場，先發投手則是由道奇的山本由伸對上小熊的今永昇太，小熊隊的鈴木誠也擔任二棒指定打擊。大谷的第一打席，今永讓大谷擊出二壘滾地球出局，第2打席則是二壘方向的直球被接殺出局。

今永今天投4局，用球數69球，未被擊出安打，也沒有失分，表現優異。

芝加哥小熊今永昇太投4局，未被擊出安打也沒失分，表現優異。（共同社）

今天擔任解說員的黑田博樹表示，「（第4局就降板）在日本可能比較難想像，但考慮到（MLB）長達162場的賽季，從這角度來看是不得已的安排，是基於選手整個賽季的長期表現做出的調整」。

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大谷在5局上敲出賽季首安，接著在9局上再敲出二壘安打，本季首支長打也跟著出現。大谷今天5打數2安打、2得分，是全場表現最佳的打者。

不止大谷與今永的表現讓全場日本球迷歡呼，道奇的先發投手山本由伸投完5局僅被敲出3支安打，失1分，拿下本季首勝，表現同樣精彩；全場4名日本球員中，只有鈴木誠也4打數都沒有表現。（編輯：吳協昌）1140318

道奇先發投手山本由伸投完5局失1分。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日

大谷翔平（舉手者）第5局敲出本季首安，上壘後做出慶祝手勢。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日

大谷翔平的第2打席被接殺出局，神情無奈。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日

大谷翔平9局上擊出二壘安打後，開心揮舞雙臂。（共同社）

小熊隊鈴木誠也（前）擔任二棒指定打擊。（共同社）