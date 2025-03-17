加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
代理孕母行不行？爭議30年未解 看懂正反論述、各國現況
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

MLB東京開幕戰門票炙手可熱 已喊價至55萬元

2025/3/17 17:41（3/17 18:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒MLB東京海外開幕戰明天點燃戰火，道奇與小熊在東京巨蛋兩場賽事的門票，StubHub標明的價格已高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。（中央社檔案照片）
美國職棒MLB東京海外開幕戰明天點燃戰火，道奇與小熊在東京巨蛋兩場賽事的門票，StubHub標明的價格已高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）美國職棒MLB東京海外開幕戰明天點燃戰火，球迷爭睹大谷翔平的風采，不僅門票上月開賣1小時內即售罄，二手票交易平台更是喊價高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。

路透社報導，效力洛杉磯道奇的大谷翔平與兩位隊友日籍強投山本由伸和佐佐木朗希，以及芝加哥小熊的左外野手鈴木誠也和投手今永昇太，都將現身東京巨蛋。

MLB自2000年以來共在日本舉辦6次海外開幕賽，而這次參賽的日籍球員數則創下歷屆之最。

據日本當地媒體報導，道奇與小熊在東京巨蛋兩場賽事的門票上個月開賣1小時內即售罄，而線上二手票交易平台StubHub標明的門票售價更是高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。

關西大學榮譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）表示，大谷的爆紅已成為一種「社會現象」，光是去年，他的商品銷售和代言，就幫道奇球團進帳大約1170億日圓（約新台幣259億元）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這場眾所矚目的球賽揭幕前夕，道奇的藍白配色席捲首都東京，去年第3度獲頒最有價值球員殊榮的大谷翔平，東京街頭隨處可見以他為主的看板廣告。

自從2023年底大谷翔平與道奇簽訂破紀錄的大約以來，加上媒體大篇幅報導他的愛犬、婚姻，並和竊取他資金且涉賭的翻譯水原一平分道揚鑣，日本掀起熾烈的大谷狂熱。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140317

#MLB
#大谷翔平
#山本由伸
#今永昇太
#東京巨蛋
#佐佐木朗希
#美國職棒
#洛杉磯道奇
#水原一平
大谷翔平
日本春季甲子園將開幕 32間高中爭取優勝錦旗大谷翔平等3日籍球員辦餐會 道奇參觀鮪魚解體秀
山本由伸
柯敬賢吸收美式打擊新觀念 「後手留住」力量更大大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本春季甲子園將開幕 32間高中爭取優勝錦旗
74
更多編輯台推薦新聞：