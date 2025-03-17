日本春季甲子園將開幕 32間高中爭取優勝錦旗

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本春季甲子園明天起將在甲子園球場開打，包含衛冕軍高崎健康福祉大學高崎高中（簡稱健大高崎）及大谷翔平的母校在內，32支隊伍將在為期近兩週的賽事中爭取榮譽。

日本放送協會（NHK）報導，第97屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）明天開幕，賽程包括兩天休息日總計舉行13天，賽事順利進行的話，決賽將在3月30日登場。

主辦單位與選手今天上午在兵庫縣西宮市的甲子園球場預演開幕式，健大高崎的選手排在各間學校選手隊伍的前方。健大高崎2024年在春季甲子園，首度贏得隊史不分春夏季的首座甲子園冠軍，這次賽會將成為第4間挑戰連霸的學校。

今年開幕式選手進場的配樂為日本三人樂團Omoinotake的歌曲「幾億光年」。

開幕當天第二場比賽為洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的母校岩手縣花卷東高中，對上鳥取縣的米子松蔭高中；當天第三場也是最後一場比賽，由健大高崎出戰高知縣的明德義塾高中。

而今年出賽32校名單如下：

一般選拔30校：

北海道：東海大學附屬札幌高中。

東北地區：聖光學院高中、青森山田高中、花卷東高中。

關東及東京地區：橫濱高中、健大高崎、浦和實業學園高中、千葉黎明高中、山梨學院高中、二松學舍大附、早稻田實業學校。

東海地區：大垣日本大學高中、常葉大學附屬菊川高中、至學館高中。

北信越地區：敦賀氣比高中、日本航空高校石川。

近畿地區：東洋大學附屬姫路高中、志弁和歌山高中、市立和歌山高中、天理高中、滋賀學園高中、滋賀短大附屬高中。

中國地區：廣島商業高中、米子松蔭高中。

四國地區：明德義塾高中、高松商業高中。

九州地區：沖繩尚學高中、Enagic體育高等學院、柳浦高中、西日本短大附屬高中。

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「21世紀名額」兩校：壹岐高中、橫濱清陵高中。

要獲選為「21世紀名額」必須符合某些條件，例如球隊人數不足或沒有自己的球場、能克服位於強降雪地區等困難因素的高中，或是從事志工活動等對地方有貢獻的學校。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140317