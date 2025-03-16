大谷翔平等3日籍球員辦餐會 道奇參觀鮪魚解體秀

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽後，全隊參加由3名日籍球員大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希主辦的餐會。大谷在Instagram張貼合照，原來他們參觀了鮪魚「解體秀」，隊友赫南德茲捧著的盤子上放著巨大魚頭。

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球員──大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希今晚要招待隊友的消息早就傳開，媒體紛紛打聽菜單內容。山本由伸上午受訪時保密到家，說地點是「秘密」，只透露菜單會有壽司和烤雞串。佐佐木朗希則是說，主要是由兩位前輩負責安排，「我沒做什麼」。

大谷翔平晚間在Instagram公開餐會現場，除了團體大合照外，還分享職人用巨型菜刀分解鮪魚的影片。隊友赫南德茲（Enrique Hernandez）捧著盤子，上面放著巨大魚頭。從照片中可看到，那是一條來自和歌山縣那智勝浦、重177公斤的鮪魚。

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另外一段影片中，弗利曼（Freddie Freeman）嘗試吃下海膽壽司後，分享心得表示「還不錯」。

3名日籍球員款待隊友的壽司派對，引發球迷熱烈討論。有網友說，「從解體秀到品嚐壽司，真的太棒了」、「看到大家這麼享受日本，感到很高興」、「很棒的（餐會）企劃」、「弗利曼的筷子用得很好呢」、「祝大家在開幕戰加油」、「吃飽去迎接開幕戰勝利吧」。（編輯：高照芬）1140316