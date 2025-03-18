MLB東京開幕戰大谷翔平敲雙安建功 道奇奪首勝4比1力克小熊[影]

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（中央社東京18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）東京開幕戰首賽今天登場，道奇日籍球星大谷翔平在家鄉父老加油聲下，上演2安2得分，率隊以4比1擊敗小熊。

今天開幕戰在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇隊大谷翔平打第一棒，先發投手是山本由伸，芝加哥小熊隊先發投手則是今永昇太。這是大聯盟史上首次開幕戰兩隊先發都是日籍投手，日媒形容這是「世紀的一天」。

第一棒的大谷翔平1局上擊出一壘方向滾地球出局，今永昇太投出三上三下；山本由伸1局下雖然一開始就投出4壞球保送，但隨後連續解決3名打者，首局沒有失分。

道奇隊派出山本由伸先發。（共同社）

芝加哥小熊隊由今永昇太先發。（共同社）

小熊2局下靠著阿瑪亞（Miguel Amaya）敲出中右外野方向安打，把二壘跑者直接送回本壘得分，助球隊先馳得點。

5局上，小熊換下今永昇太，由中繼投手布朗（Ben Brown）上場，他三振羅哈斯（Miguel Rojas）後保送佩吉（Andy Pages），接著大谷翔平擊出右外野方向的安打上壘，並護送隊友佩吉進占三壘，艾德曼（Tommy Edman）也適時安打建功，道奇追平比數。

5局上大谷翔平擊出右外野方向的安打。（共同社）

大谷翔平（中）第5局擊出安打後跑壘。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月18日

隨後耶南德茲（Teoscar Hernandez）擊出內野滾地，但小熊傳球發生失誤，大谷翔平跑回超前分，加上史密斯（Will Smith）也擊出帶有1分打點的安打，這個半局打完，道奇反以3比1超前。

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9局上大谷翔平擊出右外野方向的二壘安打，之後靠著隊友耶南德茲安打奔回本壘，道奇擴大分差以4比1領先。

9局下小熊反攻無法力挽狂瀾，最終道奇就以4比1擊敗小熊，贏得MLB東京開幕戰的首勝。（譯者：陳正健/核稿：曹宇帆）1140318