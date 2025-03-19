MLB道奇小熊第2戰 大谷翔平東京巨蛋敲本季首轟[影]
2025/3/19 20:20（3/19 21:23 更新）
（中央社東京19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）東京開幕戰第2場比賽今天繼續在東京巨蛋舉行，大谷翔平在第5局轟出一支陽春彈，幫助洛杉磯道奇以6比2領先芝加哥小熊。
大谷今天與昨天一樣擔任第一棒指定打擊，5局上一人出局後，大谷將一記99英里速球扛出左中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷未接穩，讓球掉回場內，裁判判定是全壘打無誤，大谷本季首轟出爐。
大谷第1局首打席是敲出左外野深遠飛球出局，3局上第二打席則是一壘滾地出局。（譯者：徐崇哲）1140319
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