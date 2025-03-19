加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電合作英特爾？劉鏡清比喻汽柴油很難混燒：董事會從未討論
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

MLB第2戰佐佐木朗希先發 東京氣溫驟降不減球迷熱情

2025/3/19 14:37（3/19 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒MLB洛杉磯道奇對決芝加哥小熊第2戰19日晚間開打，東京都上午氣溫急凍，部分地區甚至下起小雪，仍有不少球迷從中午就開始聚集，準備看道奇先發投手佐佐木朗希的大聯盟首秀。（主辦單位提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年3月19日
美國職棒MLB洛杉磯道奇對決芝加哥小熊第2戰19日晚間開打，東京都上午氣溫急凍，部分地區甚至下起小雪，仍有不少球迷從中午就開始聚集，準備看道奇先發投手佐佐木朗希的大聯盟首秀。（主辦單位提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京19日專電）美國職棒MLB洛杉磯道奇對決芝加哥小熊第2戰今晚開打，東京都上午氣溫急凍，部分地區下起小雪，東京巨蛋周邊也可看到「注意落雪」警告牌，仍有不少球迷從中午就開始聚集，準備看道奇先發投手佐佐木朗希的大聯盟首秀。

MLB開幕戰3月18日晚間在東京巨蛋登場，道奇陣中球星大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。包括道奇先發投手山本由伸、小熊先發投手今永昇太，以及大谷翔平和小熊的鈴木誠也，這場比賽共有4名日本球員同場較勁，吸引全日本球迷關注，東京巨蛋觀眾人數為4萬2365人。

根據負責轉播的日本電視台，昨晚開幕戰收視率達到家庭收視率31.2%、個人收視率19.9%、核心觀眾收視率10.2%，瞬間最高收視率則是35.7%。

開幕戰第2戰晚間開打，道奇先發投手為佐佐木朗希，據悉小熊的先發投手將是左投史蒂爾（Justin Steele）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在開幕戰之前，外界普遍預期大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗利曼（Frederick Freeman）會擔任1至3棒，但貝茲因為身體不適提前返美，弗利曼昨天也因為感覺左腹不適，突然被移出先發打線，如何調動安排，考驗總教練羅伯茲（Dave Roberts）。

關東地區今天氣溫驟降，根據天氣網站，東京都心凌晨5時氣溫攝氏6.6度，到了上午8時降至1.3度，接近上午10時下滑至0.5度。隨著氣溫下降，各地開始出現積雪。截至上午11時，氣溫稍微回溫至2.2度，降雪逐漸轉為降雨，預料下午將逐步轉晴。（編輯：陳慧萍）1140319

延伸閱讀
山本由伸雪恥MLB開幕戰繳好投 道奇總教練讚：有機會拿賽揚獎大谷翔平回日本打MLB開幕戰 坦言難得感到緊張MLB東京開幕戰大谷翔平敲雙安建功 道奇奪首勝4比1力克小熊
大谷翔平
大谷翔平重拾二刀流時程 執刀醫稱須審慎評估MLB東京開幕戰 大谷翔平雙安山本由伸首勝 地主搶盡風頭
佐佐木朗希
大谷翔平等3日籍球員辦餐會 道奇參觀鮪魚解體秀道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大谷翔平回日本打MLB開幕戰 坦言難得感到緊張
17
更多編輯台推薦新聞：