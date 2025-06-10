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專題／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準奧運頒獎台
首頁 / 政治

傳畫補選紅線 吳思瑤：賴清德指示助罷團是首要之務

2025/6/10 13:31
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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北10日電）公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，兼任民進黨主席的總統賴清德下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務，關於未來的補選，民進黨內不應強出頭或爭取個人補選機會。

前國民黨立委鄭麗文將與馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、前立委郭正亮、學者施正鋒、北一女教師區桂芝等人，發起成立「黨外在野大聯盟」，協助反罷免，並於11日舉辦成立大會。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院議場前受訪予以祝福，也說以這樣的陣容，到底是為國民黨立委助拳，還是會有反效果，各界可以好好看看他們要來反罷免，到底是加分還是扣分。

對於週刊報導兼任民進黨主席的總統賴清德為補選劃下紅線，在提名上同樣採「公民先行」原則。吳思瑤回應媒體詢問提到，罷免不適任立委，目前在二階邁向三階階段，現在才踏出成功的半哩之路，最後一哩路就是三階投票跟未來的補選，民進黨跟罷團有高度的默契與共識，會擔任公民罷團的最強側翼，在三階投票時要全力協力，提供大選規格應當有的陸戰、空戰資源，催出罷免票數，「多罷幾個是幾個」。

吳思瑤表示，三階罷免投票成功後，才有後續的立委補選，到目前為止，賴清德下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務；至於未來的補選，民進黨內的大家都不應當在現在這個時候強出頭，或是爭取個人補選的機會，這是民進黨現在的立場，也是賴清德的提醒。

吳思瑤指出，未來真的進入立委補選階段，民進黨依舊會向公民社會伸出雙臂，廣邀適任、適格的優秀人才，不限黨派來投入補選。

吳思瑤說，大罷免不是政黨對決，而是台灣公民社會展現人民意志的時候，因此現在的三階投票，民進黨的要務就是協助公民罷團，至於未來的補選不應當現在就急著爭取或搶鋒頭，民進黨人也有高度共識，要無私為公民社會貢獻。

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民進黨發言人戴瑋姍回應媒體表示，黨主席未對罷免及後續補選有相關指示。民進黨延續二階連署與罷團合作的模式，持續做罷團最堅實的戰友。現階段就是與罷團密切合作，並規劃各項合作事項。

另外，媒體報導民進黨將在全台鎖定「重點罷區」，目標罷免10席藍委。民進黨發言人吳崢透過臉書表示，罷免運動是公民主導，民進黨沒有鎖定什麼重點罷區，黨的態度從二階連署開始，就是一貫的「全面支援公民團體」。（編輯：翟思嘉）1140610

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