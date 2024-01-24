義務役恢復1年制 首批25日全台3營區入營

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（中央社記者游凱翔台北24日電）為強化戰力，一年制義務役今年1月正式上路，全年度預計徵集9127人，首梯役男（陸軍2226梯）明天分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營。

一年制義務役上路，首梯明天將分別在全台3處營區入營，根據國防部資訊，今年預計徵集9127名一年制義務役男、共12梯次，其中1月600人、2月1030人、3月775人、4月735人、5月775人、6月755人、7月885人、8月755人、9月775人、10月885人、11月625人、12月532人。

國防部指出，訓練週期包括入伍訓練8週、駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，合計52週；入伍訓部分，若役男新訓鑑測總評不合格，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領新台幣1萬800元專業加給，但仍須下部隊，並針對不合格項目補測至通過為止。

役男新訓第一天入營時，循例填寫基本資料、體檢、理髮、法紀教育宣導及領取經理裝備，並經過為期數日的調適教育後，循序漸進開始訓練，期間則會學習步槍射擊、戰傷救護與自救互救、快速反應射擊、手榴彈實彈投擲、戰術行軍、震撼教育、野外宿營等課程。

由於民國113年度軍公教員工待遇調整，去年6月1日就經行政院會通過，且宣布從113年1月1日起調整4%，而義務役基本待遇包含薪額（本薪）與專業加給，軍公教調薪後，以二兵為例，本薪（薪額）調整1萬550元、專業加給1萬800元，合計2萬1350元。

因入伍訓長達8週，明天入營的首梯役男，將跨越農曆年假期（2月9日除夕），官兵是否能返家過年，國防部人事參謀次長室人事整備處長孫進德上校去年11月表示，役男可正常休年假，至於訓練期程則依照時數、進度及標準實施。（編輯：蘇志宗）1130124