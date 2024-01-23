義務役期延長 北檢與軍事機關成立辦案聯繫平台

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（中央社記者林長順台北23日電）為強化與軍事機關協調聯繫，台北地檢署今天邀集轄區軍事機關，召開「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，研討義務役役期延長對於案件偵辦及部隊領導統御等面向所帶來的影響。

會議由北檢檢察長鄭銘謙主持，出席者包括國防部法律事務司法紀調查處處長王正誼、空軍司令部督察長陳世輝、全民防衛動員署處長吳聲泰、空軍作戰指揮部副主任鮑國興、海軍司令部組長于健昌、憲兵指揮部副主任魏銘俊、資通電軍指揮部副主任張耕華等人。

鄭銘謙在會中表示，兵役制度自今年1月1日起，義務役人員由原先4個月役期，調整為1年，可預期有關暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案件將會增加，勢必嚴重傷害軍隊幹部的領導統御，進而影響部隊訓練成效，甚至危及國家安全。

他指出，聯繫平台建立後，就重大軍事刑案，北檢將由專組檢察官負責偵辦，以達事權統一、標準一致，偵查中檢察官並將持續與軍事機關聯繫溝通，徵詢服役部隊的意見，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦，必要時建請法院從重量刑。

鄭銘謙強調，聯繫平台成立後，將定期召開會議，就實務面臨的問題檢討研議，讓案件偵辦過程能夠更加妥適，並應強化北檢與轄內各軍事機關的參訪交流，讓檢察官對軍事機關運作模式及部隊生態能有更深遠的認識及更全面性的思維，瞭解軍人犯罪對國家及軍隊的嚴重危害性。

此外，北檢也可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講，以達預防違法犯紀之效。

王正誼則表示，感謝北檢如此重視義務役役期延長後部隊領導統御的問題，藉由聯繫平台的建立，讓軍事機關跟檢察官之間有了直接溝通聯繫的管道，並期待其他地檢署也能比照北檢的作法，與轄內軍事機關成立聯繫平台，共同維護國軍紀律。

會中除決議建立聯繫平台外，對於案件通報、保護被害人隱私、現場蒐證等議題也充分討論，國防部憲兵指揮部法務組張學昌並就「因應義務役役男入營服役強化憲兵隊偵辦作為暨轄區檢察署協調聯繫事項」進行專題報告。（編輯：李錫璋）1130123