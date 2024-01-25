台中首梯1年義務役男71名入伍 市府專車載送成功嶺

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）1年制義務役今年正式上路，台中市首梯71名94年次役男今天上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，展開為期8週入伍訓練，市府並致贈每人專屬入伍禮迷彩電子錶。

為強化國防戰力，1年制義務役今年正式上路，台中市首梯71名役男上午在市府台灣大道市政大樓集合，由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，展開為期8週入伍訓練。

民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕到場關心，並致贈台中市役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，期盼役男在營務必遵守部隊紀律，注意自身健康，並祝福役男軍旅生涯順利平安，圓滿達成守衛家園任務。

彭岑凱並提醒役男，入營後務必與家人電話保持聯繫報平安，讓家人放心，更希望役男在部隊能遵守紀律，好好利用服役期間多加鍛鍊身體，培養群性，結交好友，為進入社會做好準備，為自己人生開闢更寬廣道路。

台中市軍人服務站副站長陳世芳指出，軍人服務站是役男徵屬最好朋友，也是部隊間最好溝通橋梁，役男在服役期間如有任何疑難問題，都可向服務站諮詢，尤其詐騙事件時有耳聞，呼籲役男及徵屬收到來路不明電話或自稱部隊長官來電請勿慌張，可協請軍人服務站查證或幫忙，防範上當受騙。

台中市政府民政局說明，因應國家安全需求，國防部調整94年次以後役男義務役役期回復為1年，其中常備役體位役男的訓練內容包含8週入伍訓練及44週部隊訓練，藉此強化役男訓練完整性，並提升戰備能力。（編輯：陳仁華）1130125