更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 政治
義務役恢復1年
新聞專題
義務役恢復1年7/161
首頁 / 政治

台中首梯1年義務役男71名入伍 市府專車載送成功嶺

2024/1/25 12:27（1/25 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1年制義務役113年正式上路，台中市首梯71名94年次役男25日上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月25日
1年制義務役113年正式上路，台中市首梯71名94年次役男25日上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）1年制義務役今年正式上路，台中市首梯71名94年次役男今天上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，展開為期8週入伍訓練，市府並致贈每人專屬入伍禮迷彩電子錶。

為強化國防戰力，1年制義務役今年正式上路，台中市首梯71名役男上午在市府台灣大道市政大樓集合，由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，展開為期8週入伍訓練。

民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕到場關心，並致贈台中市役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，期盼役男在營務必遵守部隊紀律，注意自身健康，並祝福役男軍旅生涯順利平安，圓滿達成守衛家園任務。

彭岑凱並提醒役男，入營後務必與家人電話保持聯繫報平安，讓家人放心，更希望役男在部隊能遵守紀律，好好利用服役期間多加鍛鍊身體，培養群性，結交好友，為進入社會做好準備，為自己人生開闢更寬廣道路。

台中市軍人服務站副站長陳世芳指出，軍人服務站是役男徵屬最好朋友，也是部隊間最好溝通橋梁，役男在服役期間如有任何疑難問題，都可向服務站諮詢，尤其詐騙事件時有耳聞，呼籲役男及徵屬收到來路不明電話或自稱部隊長官來電請勿慌張，可協請軍人服務站查證或幫忙，防範上當受騙。

台中市政府民政局說明，因應國家安全需求，國防部調整94年次以後役男義務役役期回復為1年，其中常備役體位役男的訓練內容包含8週入伍訓練及44週部隊訓練，藉此強化役男訓練完整性，並提升戰備能力。（編輯：陳仁華）1130125

#台中市
#台中市民政局
#彭岑凱
#台中市政府民政局
延伸閱讀
義務役恢復1年制 下部隊會分發到哪、改革內容QA一次看首梯一年義務役入伍接受緝毒犬安檢 髮婆90秒剃頭陸軍：一年義務役男下部隊後將參與漢光等重要演訓
義務役恢復1年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
義務役恢復1年制 首批25日全台3營區入營
172.30.142.18