海軍春節戰備演練 飛彈車機動部署秀濱海作戰能力

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（中央社記者吳昇鴻高雄31日電）海軍陸戰隊今天執行加強戰備操演，以左營港水域為想定場景執行「聯合火力打擊」，演練防禦性布雷及M109突擊艇海上戒護等任務。其中反艦飛彈轉型為機動車組，高度機動性和飛彈投射能力將有效發揮濱海打擊群作戰能力。

國防部今天舉行「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動，海軍陸戰隊官兵於海軍左營基地執行聯合火力打擊暨布雷戰備操演。

官兵以左營港水域為想定場景，執行「聯合火力打擊」，以提早偵知威脅為目的，分別於左營基地與左高外海實施機動車組戒護及放列、輕快兵力緊急出港、防禦性布雷及M109突擊艇海上戒護等任務，運用雷達站及各型無人機早期預警敵情，展現「由陸向海」戰力特性。

記者實際搭乘M109突擊艇隨官兵出海，觀察布雷艇執行作業。現場官兵向中央社記者表示，這次操演中M109突擊艇肩負操演全程，整合海上與陸岸兵力，以應處灰色地帶襲擾並維護海上交通線安全。而快速布雷艇由台灣龍德造船公司建造，具備導航及定位能力，可裝載各型水雷並設置自動化布雷系統，強化海上布雷作戰效益、遲滯敵軍行動。

此外，可搭載雄二、雄三反艦飛彈的飛彈車、射控指管車展示執行戰備程序，展現戰場機動部署能力。每輛飛彈發射車均可裝載4枚飛彈，戰時依令機動至戰術位置，執行制海作戰任務。

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海鋒第二大隊朱俊穎中校受訪時表示，制海飛彈部隊自民國76年成立至今，歷經雄風一型、雄風二型反艦飛彈新舊汰換，近年來從固定陣地轉型為機動車組，並掛載新型雄風三型反艦飛彈，高度機動性和精準的飛彈投射能力，展現水面作戰「機動速決、集中火力」原則，有效發揮濱海打擊群作戰能力。

兩棲偵搜大隊陳琨元中校指出，這次操演以紅雀無人機延伸近岸監偵距離預警敵情，並透過ICS系統整合實況畫面傳輸，建立戰場共同圖像，強化感知能力以提升作戰效能。（編輯：蘇志宗）1130131