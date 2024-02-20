中國海警登檢金廈遊輪 邱國正憂兩岸擦槍走火

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（中央社記者王承中台北19日電）金門「金廈遊輪」遭中國海警強制登船臨檢，國防部長邱國正今天表示，這部分由海巡署處理，為避免戰爭及升高衝突，國軍不會主動介入。邱國正也坦言，國防部很擔憂兩岸擦槍走火。

中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢，海巡署立即派遣線上10039艇趕抵現場，與「金」輪通聯掌握狀況，一路伴航「金」輪返金門水頭港。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率領行政團隊進行施政報告並備質詢。針對中國海警強制登檢金廈遊輪，邱國正在列席前受訪表示，這部分由海巡署處理，國防部是行政團隊的一員，但為了避免戰爭，國軍不會主動介入。

邱國正指出，國軍一旦介入，可能會升高衝突，這不是所有人樂見的，希望可以平和地把問題處理好。身為軍人應該要避免戰爭，而避戰的方法很多，主要就是不升高衝突。

對於共軍在春節期間發動聯合戰備警巡，兩岸情勢是否升高，邱國正表示，沒有升高，而是一種新常態，國防部會去尋蛛絲馬跡去應對，這也會變成一個常態。

媒體詢問，是否擔心兩岸擦槍走火。邱國正說，國防部一定很擔憂，如果國防部都不擔憂的話，全民就要擔憂了。（編輯：楊凱翔）1130220