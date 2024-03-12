台東設戰備跑道遭反對 中將參謀長了解地方意見

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）公路局台9線景觀大道工程，國防部計畫配合在關山路段設戰備跑道。空軍司令部曹進平中將今天赴台東了解地方意見，包括台東縣長饒慶鈴和民意代表均反對，希望路線能調整再往東偏。

公路局目前進行「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」，其中關山鎮路段規劃外環道繞過市區，拓寬原有的東7線，國防部配合規劃提升為戰備跑道，引發民眾反對。

國防部和空軍司令部今天首次指派空軍司令部中將參謀長曹進平向關山鎮長彭成豐說明，地方民眾獲悉後趕往關山鎮公所關心。包括台東縣長饒慶鈴、立法委員黃建賓、彭成豐、縣議員陳宏宗和楊清順，立委陳瑩和黃仁的助理，以及上百名民眾到場，民眾高舉誓死捍衛家園和反對戰備跑道標語。

彭成豐說，公路局以外環道方式將台9線移出市區，將來的生活圈必定會跟著移動，但市區的發展必須依賴台9線生存，民眾期盼將來國土計畫法實施後，新的台9線路段旁土地有機會變更，慢慢地把都市行為和建設往台9線靠攏，這是關山鎮民未來和永續發展的希望，大家都有著很深期許，但一旦戰備跑道設置後，就會限建、限高，讓大家的希望都化成零。

饒慶鈴、黃建賓和在場的民意代表、民眾均表示，支持國防建設，但不能因為戰備跑道犧牲民眾權益，堅決反對台9線設戰備跑道，建議戰備跑道可再往東移，以卑南溪的堤防做路堤，或是將來配合設置在「花東快速公路」上。

曹進平首先向民眾說抱歉，強調國防部、空軍不會和民眾站在對立的立場，會站在大家的立場，兼顧民生和國防。

他說明，當初交通部規劃「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」，在關山段以外環道避開關山市區，當公路局完成設計後，空軍覺得這地理位置和戰略位置很適合國防需求設置戰備跑道，在考量民生之下，用最小的影響程度在這裡設戰備跑道。

他說，公路局的工程設計在關山路段會使用到64.5% 的私人土地，提升戰備跑道後稍微加長1公里和加寬以後，使用到的私人土地變成67.1%，僅有微幅增加。

曹進平表示，當初只有考慮對民眾影響降到最低，今天聽到大家的聲音後，才知牽涉到未來土地的運用和發展問題，過去並未聽到這樣的訊息「很抱歉」，他會將地方的聲音帶回去和國防部、公路局討論，也感謝大家支持國防。（編輯：謝雅竹）1130312

交通部公路局目前進行「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫，其中關山鎮路段規劃外環道繞過市區，拓寬原有東7線，國防部擬將其提升為戰備跑道，卻引發民眾反對。空軍司令部參謀長曹進平（右3）12日赴台東向關山鎮長彭成豐（右2）說明，並聽取意見。中央社記者盧太城台東攝 113年3月12日