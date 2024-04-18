高市自動化技術訓練中心 培育智慧製造產業人才

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄高工與德國西門子公司成立「高雄市自動化技術訓練中心」，培育智慧製造產業人才；高雄市教育局長謝文斌表示，課程導入德國西門子機電一體化國際認證教學模式，完整結合理論、實務。

謝文斌今天訪視高雄高工，參與自動化技術訓練中心相關人才培訓課程，包括「智慧生產概念說明」、「協作型機械手臂路徑規畫示範及實例演示」、「工業型機械手臂專案載入及演示」等，體驗智慧生產與自動化技術課程高中課程延伸與自學。

謝文斌表示，雄工與西門子公司成立「高雄市自動化技術訓練中心」，其中「數位職人培育計畫」採用德國西門子自動化教育合作方案SCE （Siemens Automation Cooperates with Education），導入德國西門子機電一體化國際認證教學模式SMSCP （Siemens Mechatronic Systems Certificate Program），打破過去以設備為主的概念，改由未來產業所需人才的職能來規劃。

該計畫透過德國西門子培育實習生的教學模式，全市學校、師生共享課程、設備與師資的方式執行，課程結束進行實作認證，並採用甄試流程安排學生至西門子合作的相關企業實習見習，將理論與產業實務結合從做中學習。

雄工校長高瑞賢表示，5年來雄工以產官學三方合作方式，結合德國西門子教育理念與高雄在地特色、產業轉型需求，提供全市學校、師生以共享課程、設備與師資的方式，推動西門子公司數位職人培育計畫。

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高瑞賢說，去年起並與正修科技大學、屏東科技大學，以及4所伙伴學校中正高工、鳳山商工、屏東高工與內埔農工共同成立高屏區機器人聯盟提升區域專業技能發展，提升區域專業技能發展，預定培育在地學子取得合格產業人才能力鑑定（iPAS），以及機器人工程師認證。

教育局指出，隨著高雄市推動亞灣5G AIoT創新園區，打造智慧科技產業鏈、生態系，同時落實產業智慧轉型等全方位智慧城市，高雄高工於2021年由高雄市教育局指導，在西門子公司協助下，成立「高雄市自動化技術訓練中心」，深化智慧生產與自動化技術課程，培育高雄未來智慧製造產業發展人才。（編輯：謝雅竹）1130418