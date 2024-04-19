YouBike2.0E騎人行道雙北規範不一 蔣萬安允協調

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北19日電）北市府將引進YouBike2.0E電輔車，有議員指出，雙北針對電輔車騎乘人行道的路權規範不同，恐讓民眾無所適從。台北市長蔣萬安說，上路前會與新北、桃園討論管理機制。

台北市議會今天下午召開定期大會交通部門質詢，台北市交通局等單位列席備詢。國民黨籍北市議員柳采葳質詢YouBike2.0E（電力輔助公共自行車）議題。

柳采葳指出，桃園市先前已宣布使用YouBike2.0E電輔車，雙北市也將陸續引進此車型，台北市府估11月開放民眾使用，且經實測發現，電輔車達最高時速25公里只要15秒，恐影響行人安全。

她說，雙北市規範YouBike2.0E電輔車可騎乘路段竟不同，例如新北市是禁止在人車共道的人行道騎乘，違規可依道路交通管理處罰條例開罰新台幣300元至600元，但在台北市卻不算違規，若台北市引進電輔車後，有民眾從台北騎到新北，可能因規定不同而不慎觸法挨罰。

柳采葳表示，北北桃為共同生活圈，但YouBike2.0E相關規範卻不同，容易讓民眾混淆，建議台北市交通局在YouBike2.0E上路前，先與新北市溝通研擬統一規定。

台北市交通局長謝銘鴻答詢指出，一定以民眾安全做為最重要考量，將與新北市及桃園市研議訂定共同標準，YouBike2.0E在台北市可騎在人車共道，但其餘電動車只能騎在慢車道，這部分也將研議修正相關規定。

蔣萬安下午出席松山區與里長有約座談前接受聯訪時表示，因電輔車在桃園已上路，北北桃都有持續討論相關管理機制及規定，經跨縣市溝通後相關規範就會出爐。

媒體追問，是否針對電輔車未禮讓行人訂罰則。對此，蔣萬安指出，台北市部分較寬敞人行道是開放人車共道，但其餘縣市規範不同，將透過基北北桃合作交流平台持續交換意見。

台北市交通局表示，11月將引進1000輛YouBike2.0E電輔車，電輔車價格每輛6萬元，費率每半小時20元，2小時後採每半小時40元。（編輯：戴光育）1130419