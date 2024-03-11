新北YouBike將新增2.0E 1.0預定10月底前退場

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北11日電）新北公共自行車將出現改變，根據新北市交通局規劃，繼桃園後，新北將增購YouBike2.0E上路；另外，2.0數量及站位將擴增。1.0則逐漸退場，預定10月底前全數退場。

新北市議會臨時會今天進行基金審查議程，交通局長鍾鳴時在答覆民進黨議員鄭宇恩質詢時表示，YouBike2.0E（電力輔助公共自行車）採購公文今天才剛送出，近期將開始與微笑單車公司洽談採購事宜。

他表示，交通局初步目標希望能夠採購2000台電輔車，至於設置地點目前還在評估，預計下半年上路。

鄭宇恩表示，除了熱門區域，偏遠地區點與點之間距離長，更需要電輔車的協助，盼包括北海岸與山區等地區，都要照顧到。此外，共享運具業者也應盡到社會責任，在偏遠地區設置站點，服務更多鄉親。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，根據業者報價，1輛2.0E電輔車要價新台幣6萬元，比2.0的2萬8000元多太多，因此，新北將協調業者降價，希望在有限預算下購進更多的電輔車。至於費率將考慮比照桃園前2小時，每半小時20元，2小時後就採每半小時40元。

他表示，由於2.0和2.0E的車柱通用，因此，在車輛調度上會以偏鄉、山區及淡水河系水門周遭的通勤路廊場站為主。

他表示，根據規劃，在電輔車進場的同時，現有8000多輛的YouBike1.0將逐漸退場，預計在10月底前全數退場，原車柱將改為2.0；YouBike2.0將擴增，由現有1萬8000台、1289場站擴增為2萬1000台、1800場站。（編輯：李錫璋）1130311