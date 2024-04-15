雲林公共自行車租賃系統人氣夯 西螺、斗南設10站點

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，從一開始的單月7000次，到今年3月近3萬次，縣府交通工務局表示，今年6月底完成西螺與斗南共10站點，未來再增北港等鄉鎮，彌補大眾運輸不足問題。

西螺鎮長廖秋萍今天告訴中央社記者，西螺鎮將增西螺大橋、西螺鎮公所及西螺轉運站等5站點，有助於解決市區內停車亂象，同時外地旅客到西螺可深度旅行，未來公所會視地方發展及需求，持續增加站點。

根據交通工務局統計，截至今天中午12時，斗六、虎尾設置60站點，提供450輛公共自行車及電動輔助自行車供民眾借用；借用次數從初期單月7000次，到今年3月近3萬次。

縣府交通工務局長汪令堯表示，雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足問題，初期在斗六市及虎尾鎮設置站點，廣受好評，縣府持續拓展站點與車輛布置。

民眾給予回饋度佳，西螺、斗南、北港等鄉鎮也積極爭取設置。

汪令堯指出，古坑鄉綠色隧道已設置50輛公共自行車，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點及各50輛車布置。

交通工務局考量，北港鎮香客和遊客人數多，土庫遊客近年也快速成長，地方對公共自行車需求殷切期盼，縣府將籌措經費，最慢明年底完成設置。（編輯：陳仁華）1130415