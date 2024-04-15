更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒少性剝削4方向修法 簡化封網流程、付費觀看影像擬處刑責
首頁 / 地方

雲林公共自行車租賃系統人氣夯 西螺、斗南設10站點

2024/4/15 16:20（4/15 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣公共自行車租賃系統2023年8月上路，以縣內短程接駁為主要功能，借用次數從初期單月7000次，到今年3月近3萬次，縣府持續拓展站點與車輛布置，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點。中央社記者姜宜菁攝 113年4月15日
雲林縣公共自行車租賃系統2023年8月上路，以縣內短程接駁為主要功能，借用次數從初期單月7000次，到今年3月近3萬次，縣府持續拓展站點與車輛布置，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點。中央社記者姜宜菁攝 113年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，從一開始的單月7000次，到今年3月近3萬次，縣府交通工務局表示，今年6月底完成西螺與斗南共10站點，未來再增北港等鄉鎮，彌補大眾運輸不足問題。

西螺鎮長廖秋萍今天告訴中央社記者，西螺鎮將增西螺大橋、西螺鎮公所及西螺轉運站等5站點，有助於解決市區內停車亂象，同時外地旅客到西螺可深度旅行，未來公所會視地方發展及需求，持續增加站點。

根據交通工務局統計，截至今天中午12時，斗六、虎尾設置60站點，提供450輛公共自行車及電動輔助自行車供民眾借用；借用次數從初期單月7000次，到今年3月近3萬次。

縣府交通工務局長汪令堯表示，雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足問題，初期在斗六市及虎尾鎮設置站點，廣受好評，縣府持續拓展站點與車輛布置。

民眾給予回饋度佳，西螺、斗南、北港等鄉鎮也積極爭取設置。

汪令堯指出，古坑鄉綠色隧道已設置50輛公共自行車，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點及各50輛車布置。

交通工務局考量，北港鎮香客和遊客人數多，土庫遊客近年也快速成長，地方對公共自行車需求殷切期盼，縣府將籌措經費，最慢明年底完成設置。（編輯：陳仁華）1130415

#廖秋萍
#西螺
#汪令堯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.106