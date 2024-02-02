因應走春及返鄉人潮 雲林春節加開免費接駁車

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林為因應春節返鄉人潮、走春遊客，從小年夜（8日）起至初五（14日）提供多條免費接駁車，每小時1班次，讓民眾輕鬆搭乘，不用煩惱車位或塞車，增加與家人相處時光。

雲林縣交通工務局今天舉行2024新春行腳暨高鐵返鄉免費接駁宣傳記者會，雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣交通工務局長汪令堯等人出席，歡迎大家善用大眾運輸返鄉過年、走春。

汪令堯表示，高鐵雲林站原有3條聯外接駁公車，為因應春節大量返鄉人潮，針對現有客運路線班次服務缺口，規劃高鐵返鄉免費接駁專車，從8日至14日每天上午11時到晚上9時，每小時1班次。

交通工務局指出，高鐵返鄉接駁專車有3條路線，分別為「西螺、二崙、崙背、高鐵站」，「北港、元長、褒忠、土庫、高鐵站」，「四湖、三條崙、台西、東勢、高鐵站」，接駁專車路線從高鐵站發車路線，沿途僅提供下車不上車，從各鄉鎮發車路線僅提供上車不下車。

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雲林縣府還規劃免費的新春行腳接駁車，包括雲東、雲中、雲西3條，沿途停靠景點有西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、斗南他里霧文化園區、北港糖廠、雲林縣多家觀光工廠，行駛時間從初二（11日）至初五（14日）每天上午8時起至下午4時，每小時1班次，雙向對開方式行駛。

考量春節期間，民眾會到北港朝天宮、武德宮等處走春，雲林縣府加開北港環鎮線，解決北港鎮道路壅塞及停車空間不足問題，提供自北港第一停車場及北港好庫1911文化園區等停車空間，或是至北港鎮內景點的接駁及北港燈會期間接駁服務。（編輯：郭諭儒）1130202