春節疏運 玉長公路增開紅眼班次客運

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）春節疏運，公路局協調客運公司台東長濱和花蓮玉里間的玉長公路增開包括「紅眼班次」的4班次客運，守護返鄉過節夜歸旅客。

公路局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，為貼心守護返鄉過節夜歸旅客，監理站特別協調興東客運公司「玉里–寧埔–成功（經玉長公路）配合台鐵疏運，於7、8日（年節前）及13、14日（年前後）加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。

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4班車分別是7日晚上6時30分，成功鎮往玉里鎮班次，配合抵達玉里火車站的台鐵普悠瑪445次及太魯閣447次（北上）對號車轉乘。8日清晨3時50分玉里鎮往成功鎮班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5270車次（南下）對號車接駁。

13日晚上11時30分成功鎮往玉里鎮班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5269車次（北上）對號車轉乘。14日增開下午1時30分玉里鎮往成功鎮班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號472車次、5238車次（南下）對號車接駁。（編輯：黃世雅）1130202