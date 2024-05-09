「變局下的台灣」記錄蛻變 蔡英文率孤島走向國際

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（中央社記者洪素津台北9日電）紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」探討過去8年來，在全球局勢劇烈變遷下，總統蔡英文如何帶領台灣蛻變轉型，從國防外交、經濟轉型、性別平權3個不同面向切入，率台灣走出通往世界的道路，從孤立島國到走向國際。

「變局下的台灣 Taiwan in Transition紀錄片」走訪全球，訪談國際政要、學者，從世界局勢、宏觀角度探討地緣政治版圖的挪移，片中透過訪談可窺見，台灣在許多危機時刻，蔡總統都做了正確的選擇，數度化危機為轉機。

紀錄片中蔡總統親解台灣面臨疫苗困境，與裴洛西訪台等關鍵時刻的決策內幕，以及與台積電創辦人張忠謀亦師亦友的深厚交情如何建立，還有推動同婚的艱難時刻，如何做下最後決定。

片中受訪人士包括美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）、熊本縣知事蒲島郁夫、晶片戰爭作者米勒（Chris Miller）、日本學者松田康博等，透過近30名國內外重量級人士的眼光，解析台灣的轉變，深具意義與價值。

紀錄片「變局下的台灣 Taiwan in Transition」共有3集，每集30分鐘，藉由過去8年執政的總統蔡英文訪談引領。紀錄片由金鐘編劇鄭心媚擔任監製，並邀來曾入選國際多項影展的新銳導演蘇奕瑄執導，製片則是與「聽海湧」入圍歐洲最大劇集影展的林佳儒合作。

「Taiwan in Transition」國際版將於Taiwan Plus全球獨家首播，預計5月17日於「TaiwanPlus Docs」YouTube頻道與TaiwanPlus官網、APP上架; TaiwanPlus TV Channel 3集首播時間為5月17日到19日每晚7時（台灣時間）。（編輯：龍柏安）1130509

「變局下的台灣Taiwan in Transition」探討總統蔡英文過去8年如何帶領台灣蛻變轉型。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）