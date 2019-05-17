同婚專法通過 蔡總統：台灣值得驕傲的一天

立法院院會17日下午3時許三讀通過政院版同婚專法，總統蔡英文稍早在台南得知表決進度後表示，今天是台灣值得驕傲的一天，讓世界看到這塊土地的良善和價值。中央社記者楊思瑞攝 108年5月17日

（中央社記者溫貴香、楊思瑞17日綜合報導）立法院今天三讀通過同婚專法，總統蔡英文說，今天是台灣值得驕傲的一天，因為展現了這塊土地良善的價值。那些傷感情的互相攻擊，請到今天為止。從今天開始用更多的同理心，多愛身邊的人，不管在婚姻平權這件事上的看法有多麼不一樣。

立法院通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家。

蔡總統下午前往台南市新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館參訪，參訪後接受媒體訪問時，對今天立法院會處理同婚專法草案的進度發表談話表示，從通過的條文來看，今天是台灣值得驕傲的一天，讓世界看到這塊土地的良善和價值。

同婚專法三讀通過後，蔡總統也在臉書上發表感言。

蔡總統表示，「今天，是台灣值得驕傲的一天，因為我們展現了這塊土地良善的價值，願意學會去尊重別人的生活方式，讓每一個人被公平對待。」歷史會這樣寫，全世界會這樣看，台灣是一個進步的國家，透過法律保障了每個人的愛都是平等的。

「我要恭喜同志朋友，得到社會的祝福，請大家要遵守相愛的誓約，對彼此的愛，忠貞而堅定」總統說，對擁有不同信仰的朋友，也要說一聲謝謝，謝謝你們的體諒。

總統表示，這項法案的通過，不代表社會從此再也沒有爭議，但請支持的人看看反對的人，請反對的人看看支持的人，彼此的臉孔並沒有那麼面目可憎。

她說，這是很漫長的一條路，終於走到這裡，向前走了一步，但這不是終點，希望這是台灣社會互相包容的另一個起點，台灣還要繼續努力，學習理解和共存，讓差異不再帶來分歧。

總統說，身為台灣的總統，我們都是台灣人，那些傷感情的互相攻擊，請到今天為止。從今天開始用更多的同理心，多愛我們身邊的人，不管在婚姻平權這件事上，我們的看法有多麼不一樣。

總統也謝謝行政院長蘇貞昌和行政團隊，竭盡任何可能的一切努力。謝謝每一位在過程中付出的人，在這個價值選擇的時刻，大家沒有缺席。

總統也謝謝民進黨團的立委，總統說，我們今天的選擇，沒有辜負民進黨長年來所追求的價值，這就是民進黨，各位的勇氣，歷史會記住這一天，歷史也會記住大家。

總統也感謝立法院朝野黨團，雖然立場不同，但今天跨黨派，用民主程序為社會分歧劃下一個休止符，攜手向前。

總統表示，4年前，說過「我是蔡英文，我支持婚姻平權」。經過這些年的共同努力，我們做到了。這就是我們的台灣，民主、自由、平等，在台灣的2300萬人，每一個人都一樣，我們都一樣。（編輯：唐聲揚、趙蔚蘭）1080517