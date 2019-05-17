更多編輯台推薦新聞：
珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣
生活

珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后
娛樂

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號
兩岸

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機
早報

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
同婚專法三讀通過
司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。立院108年5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。
同婚專法三讀通過
新聞專題
同婚專法三讀通過17/18

同婚專法通過 蔡總統：台灣值得驕傲的一天

最新更新：2019/05/17 23:13
立法院院會17日下午3時許三讀通過政院版同婚專法，總統蔡英文稍早在台南得知表決進度後表示，今天是台灣值得驕傲的一天，讓世界看到這塊土地的良善和價值。中央社記者楊思瑞攝　108年5月17日
立法院院會17日下午3時許三讀通過政院版同婚專法，總統蔡英文稍早在台南得知表決進度後表示，今天是台灣值得驕傲的一天，讓世界看到這塊土地的良善和價值。中央社記者楊思瑞攝　108年5月17日

（中央社記者溫貴香、楊思瑞17日綜合報導）立法院今天三讀通過同婚專法，總統蔡英文說，今天是台灣值得驕傲的一天，因為展現了這塊土地良善的價值。那些傷感情的互相攻擊，請到今天為止。從今天開始用更多的同理心，多愛身邊的人，不管在婚姻平權這件事上的看法有多麼不一樣。

立法院通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家。

蔡總統下午前往台南市新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館參訪，參訪後接受媒體訪問時，對今天立法院會處理同婚專法草案的進度發表談話表示，從通過的條文來看，今天是台灣值得驕傲的一天，讓世界看到這塊土地的良善和價值。

同婚專法三讀通過後，蔡總統也在臉書上發表感言。

蔡總統表示，「今天，是台灣值得驕傲的一天，因為我們展現了這塊土地良善的價值，願意學會去尊重別人的生活方式，讓每一個人被公平對待。」歷史會這樣寫，全世界會這樣看，台灣是一個進步的國家，透過法律保障了每個人的愛都是平等的。

「我要恭喜同志朋友，得到社會的祝福，請大家要遵守相愛的誓約，對彼此的愛，忠貞而堅定」總統說，對擁有不同信仰的朋友，也要說一聲謝謝，謝謝你們的體諒。

總統表示，這項法案的通過，不代表社會從此再也沒有爭議，但請支持的人看看反對的人，請反對的人看看支持的人，彼此的臉孔並沒有那麼面目可憎。

她說，這是很漫長的一條路，終於走到這裡，向前走了一步，但這不是終點，希望這是台灣社會互相包容的另一個起點，台灣還要繼續努力，學習理解和共存，讓差異不再帶來分歧。

總統說，身為台灣的總統，我們都是台灣人，那些傷感情的互相攻擊，請到今天為止。從今天開始用更多的同理心，多愛我們身邊的人，不管在婚姻平權這件事上，我們的看法有多麼不一樣。

總統也謝謝行政院長蘇貞昌和行政團隊，竭盡任何可能的一切努力。謝謝每一位在過程中付出的人，在這個價值選擇的時刻，大家沒有缺席。

總統也謝謝民進黨團的立委，總統說，我們今天的選擇，沒有辜負民進黨長年來所追求的價值，這就是民進黨，各位的勇氣，歷史會記住這一天，歷史也會記住大家。

總統也感謝立法院朝野黨團，雖然立場不同，但今天跨黨派，用民主程序為社會分歧劃下一個休止符，攜手向前。

總統表示，4年前，說過「我是蔡英文，我支持婚姻平權」。經過這些年的共同努力，我們做到了。這就是我們的台灣，民主、自由、平等，在台灣的2300萬人，每一個人都一樣，我們都一樣。（編輯：唐聲揚、趙蔚蘭）1080517

延伸閱讀
亞洲第一！立院三讀通過同婚專法彭博：蔡總統賭上政治生命推動同婚同性可辦結婚登記 挺同高喊「我們可以結婚了」
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報