同性可辦結婚登記 挺同高喊我們可以結婚了[影]

立法院會17日處理同婚專法草案，在二讀同性可辦結婚登記後，推動同志平權運動30多年的祁家威（中）也上台興奮揮舞彩虹旗。中央社記者吳欣紜攝 108年5月17日

（中央社記者吳欣紜台北17日電）立法院會今天二讀表決確定相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，向戶政機關辦理結婚登記。挺同群眾場外高喊「我們可以結婚了。」

立法院會今天處理同婚專法草案，經二讀表決，確定名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，向戶政機關辦理結婚登記。

台灣是否能成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，各界關注，挺同團體也早早發出動員令，號召民眾集結立法院外青島東路共同關注立法院內處理狀況。截至上午11時，包含青島東路、中山南路及濟南路上都被挺同群眾占據，主辦單位估計現場將近4萬人。

雖然場外下著大雨，但仍澆不熄民眾熱情，從表決名稱開始，當場外直播螢幕播放著綠色同意票一票票亮起，現場群眾也跟著聲聲高呼。

在表決攸關同性是否可辦理結婚登記的條文時，現場群眾高喊「我要結婚」集氣，當立院二讀同性可辦理結婚登記時，群眾高喊「謝謝委員」，也有人落淚擁抱身旁朋友，推動同志平權運動30多年的祁家威也上台興奮大揮彩虹旗，主辦單位也大呼「524我們可以結婚了。」

台灣伴侶權益推動聯盟發布新聞稿指出，台灣確定成為亞洲第一個同性婚姻法制化的國家，成功邁向歷史新頁，非常感謝執政黨在艱困的局勢下，堅定捍衛釋憲成果，還給同性結婚自由，也感謝時代力量與部分投下同意票的國民黨籍立委，讓大家看到同志議題在台灣進入跨黨派支持且更為成熟的新階段。

現場除了有大批挺同群眾外，也有多個政黨人物及名人到場聲援，包含時代力量黨團、民進黨秘書長羅文嘉、滅火器樂團主唱楊大正、歌手戴愛玲及林俊逸等。

楊大正上台表示，很榮幸可以在這裡跟大家一起等待好消息，見證台灣進步的時刻。他也現場清唱前妻歌手鄭宜農的歌曲「光」，盼能給現場民眾祝福。（編輯：管中維）1080517