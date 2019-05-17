同婚專法亞洲第一 立院三讀通過[影]

立法院會17日下午三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，在院外守候的支持群眾獲知後相當振奮，有些人難掩感動落淚。中央社記者施宗暉攝 108年5月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。

司法院釋字第748號解釋施行法自108年5月24日施行。

台灣同婚立法歷程曲折，走過民進黨立委尤美女等人提出有關婚姻平權的民法修正案，並於民國105年12月立法院司法及法制委員會併案通過初審。但為了符合106年5月的大法官解釋及去年的公投結果，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案。

下一代幸福聯盟等團體緊接在後，提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；今年5月，民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

立法院長蘇嘉全曾在9日、14日召開朝野協商，處理這3個專法草案，但朝野黨團並未達成具體共識。

立法院會今天上午11時左右處理同婚專法立法，各朝野黨團嚴陣以待，昨天已分別召開會議，擬定作戰策略與凝聚共識，但對於專法內容，各陣營內部都有不同聲音。

全案廣泛討論時，朝野立委發言踴躍，國民黨立委賴士葆、時代力量立委林昶佐兩度隔空交鋒，發言時台下有人拍手叫好，也有不少噓聲。

民進黨立委尤美女表示，行政院提出的專法版本，不只遵照大法官會議決議，也符合公投意旨，希望大家在歷史性關鍵一刻，做出正確選擇。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，748號解釋案出來後，引起社會發動公投，產生新的民意出現，社會在沒有共識、對話狀況下，執政黨是否要逼大家按下表決器。

親民黨立委周陳秀霞指出，立法不能一步到位，要尊重大法官解釋意旨，也要去理解去年的公投結果，只有雙方互相體諒、理解，才能讓進步價值與思維更加彰顯。

時代力量立委黃國昌說，時代力量會全力支持民進黨所提出的修正動議，「讓我們下禮拜祝福同志朋友，希望他們幸福、美滿」。

第1、2、4條條文是這次同婚專法立法的關鍵條文，內容包括立法目的、定義與成立關係方式，例如行院版採「同性婚姻」關係，幸福盟則是得成立「同性家屬」；林岱樺版則為成立「同性結合」關係。

今天院會處理時，民進黨立法院黨團對行政院版內容做文字微調，提出再修正動議，在場立委有異議，開始逐條表決。

法案名稱表決時，一向表態挺同的國民黨立委許毓仁，對民進黨團再修正動議投下贊成票；在草案第2條表決，有關相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係時，有包括國民黨立委柯志恩、林奕華、林為洲等人投下贊成票。

立法院會17日處理同婚專法草案，朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本，力拚全案三讀；國民黨立委許毓仁戴上彩虹配件吸引目光。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

草案第4條表決時，民進黨團再修正動議為，同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記；國民黨立委許淑華、陳宜民、蔣萬安、許毓仁、林奕華、李彥秀、柯志恩投下贊成票；林岱樺則投不贊成票。

過去從未在法案表決時投票的立法院副院長蔡其昌，也在副院長任內首次出席投票，對民進黨團再修正動議投下贊成票。

根據立法院會表決結果，包括民進黨立委江永昌、黃國書、許智傑、楊曜、洪宗熠、蔡適應、何欣純，及無黨籍立委趙正宇等在內，在部分表決時曾缺席或未出席；林岱樺則是對部分民進黨立法院黨團所提的再修正動議投出反對票；國民黨立委許毓仁、蔣萬安、陳宜民、林為洲、林奕華、柯志恩、李彥秀則是曾贊成民進黨立法院黨團的再修正動議。

在關鍵的第4條條文表決通過後，後續條文立委不再發言，處理速度比預期還要快上許多，原本預計要處理到晚間的議程，下午就已經三讀完成。

此外林岱樺版中第8條有外界俗稱的「防偽條款」（防止假結婚），讓當事人的3親等內血親、檢察官、社會福利主管機關，得訴請確認關係不成立。對此民進黨團提出「不予採納」的再修正動議，經表決後通過。

立法院會17日下午三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，立法院長蘇嘉全敲下木槌，台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

三讀通過的第1、2、4條條文為「為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特制定本法」、「相同性別之2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」、「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記」。

親子關係方面，經表決後，通過民進黨立法院黨團的再修正動議，三讀條文為「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定」，即當事人可收養另一方的親生子女，準用民法「繼親收養」規定。

另外，雙方當事人財產制，則準用民法親屬編關於夫妻財產制的規定。雙方當事人的監護、扶養義務、繼承權利等，都準用民法相關規定。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。若修法或立法在2年內未完成，同性2人打算結婚，得依婚姻章的規定，持2人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。（編輯：蘇龍麒）1080517