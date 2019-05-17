同婚專法關鍵第4條表決 藍綠立委各有跑票

立法院會17日將處理同婚專法草案。朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本，力拚全案三讀；藍綠兩大陣營將上演表決大戰。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北17日電）立法院會今天處理「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，全案二讀表決關鍵的第4條條文時，藍綠立委多人跑票。

民進黨立法院黨團提出的再修正動議第4條，內容為「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

由於「結婚登記」4個字在昨天行政立法協調會報時，曾有民進黨立委提出疑義，因此今天表決時被視為關鍵條文。

第4條表決民進黨團再修正動議時，國民黨立委林奕華、陳宜民、許淑華、許毓仁、李彥秀、蔣萬安與柯志恩等7人投下同意票；民進黨團除了民進黨立委林岱樺投下反對票，民進黨立委黃國書、江永昌、劉櫂豪、許智傑、趙天麟、陳亭妃、葉宜津、楊曜、陳瑩、蔡適應、洪宗熠、無黨籍立委趙正宇未出席。

林岱樺投票前就表示，同婚專法要表決，去年底公投結果主流民意非常明顯，尤其是在高雄市，甚至針對婚姻定義為一男一女的公投案都有高達80%的民意，這麼高的民意彰顯下，「我還是會遵照民意結果來執行，即使被罰款，也會投下反對票」。

未出席的許智傑表示，今天決定不出席院會，現在因為黨團有做成決議，他就不多做發言，尊重黨團決議；至於是否擔心遭黨紀處分，他說，後續再看看。

民進黨立委黃國書說，因為他尊重黨團的決定，也祝福這個案子通過，「我沒有意見」，尊重這個案子大家各自有不同立場，相信大家都希望台灣可以繼續往前走，不要因此撕裂，希望大家平靜下來，不要再繼續撕裂台灣。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，個別委員在一些法案內容的選擇，「我們不會祭黨紀」。民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，關於黨紀問題，黨團幹部尚未討論。（編輯：林興盟）1080517