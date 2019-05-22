同婚專法公布 蔡總統：重新團結在愛的旗幟下

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天說，她簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布；她說：「讓我們所有人重新團結在愛的旗幟下。」

蔡總統今天透過臉書分享她簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」。

蔡總統說，她知道還有很多人，一時間無法接受這個結果。但她要特別強調，這部依照公投結果所制定的專法上路後，對現行民法中婚姻的規範，沒有任何更動和影響，個人的宗教信仰，也依舊得到保障。漸漸地大家就會理解，原先所擔心害怕的事並不會發生。

蔡總統指出，如果這部專法真的改變了什麼，就是讓更多相愛的人，能夠彼此結合、互相照顧，擁有家庭的溫暖，並且得到法律上的基本權益保障。台灣一直是善良而包容的社會，願意彼此扶持，「我們從來就不願看見任何人，只因為和其他人不一樣，就必須活得更辛苦，得不到平等的對待」。

蔡總統說，這是一個相互理解的過程，她知道，還需要更多時間。但在達到完全的理解之前，至少可以做到停止彼此傷害的言語，用對話來取代對立。如果每一個家庭中，不同觀念、不同年齡的成員，都可以平心靜氣坐下來，交換彼此對這件事的心情，一定會感受到，愛是沒有差別的，大家的出發點沒有那麼不同。

蔡總統又說，這部法律的制定，讓大家找到彼此間最大的交集。她要感謝很多人的努力，特別是立法院民進黨黨團總召柯建銘在立法院辛苦地折衝協調，還有很多人的勇氣以及很多人的體諒。這是社會必須要踏出的一步，因為唯有如此，才能平息不同意見的彼此對立，讓這多年來的紛擾畫下句點。

蔡總統表示，儘管有再多的差異，「我們都是這塊土地上的同胞手足，這比什麼都重要。讓我們所有人，重新團結在愛的旗幟下」。（編輯：李信寬）1080522