同婚登記24日上路 26同婚合法國家人士也可辦理

內政部次長陳宗彥20日表示，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，24日同樣可以辦理登記。中央社記者裴禛攝 108年5月20日

（中央社記者陳俊華台北20日電）24日將開放同婚登記。內政部次長陳宗彥今天說，跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，24日同樣可以辦理登記。

立法院內政委員會今天審查保全業法、民防法部分條文修正草案，邀請內政部次長陳宗彥等人列席。

立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。司法院釋字第748號解釋施行法自108年5月24日施行。

親民黨立委陳怡潔質詢時問，針對同婚登記，內政部做了哪些準備，第一線的戶政機關人員，是否因為個人對同婚立場的歧異，而對同婚登記當事人有差別待遇。

陳宗彥說，訓練部分，一個月前召集各縣市戶政主管會議，回去要逐層做教育訓練；全國各戶政人員每年都不斷進行性別主流、族群主流教育，第一線人員不只面對性別問題，還有族群問題，不斷施以教育訓練，對性別、族群都應該尊重。

陳怡潔也關注內政部針對跨境同婚的整體規劃，陳宗彥說，除了國人以外，依照專法意旨、釋憲精神，同樣在5月24日可以施行的，是國人跟相對當事人國家也是同婚合法的狀況下，一樣可以辦理，目前外交部統計同婚合法的國家是26國，以外交部認定為基準。

根據外交部統計，26個承認同婚制度之國家包含：荷蘭、比利時、加拿大、南非、西班牙、美國、澳洲、奧地利、巴西、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥、紐西蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、英國、烏拉圭、阿根廷。（編輯：林興盟）1080520