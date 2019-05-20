同性伴侶24日可辦結婚登記 內政部：準備好了

同性伴侶24日起將可到戶政機關辦理結婚登記。內政部20日表示，系統已做過第一次更新、明天會有第二次更新，盼24日可正常上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北20日電）同性伴侶24日起將可到戶政機關辦理結婚登記。內政部次長陳宗彥今天說，系統已做過第一次更新、明天會有第二次更新，盼24日可正常上路，立委問內政部準備好了沒；陳宗彥說，是。

立法院內政委員會今天審查保全業法、民防法部分條文修正草案，邀請內政部次長陳宗彥等人列席。

立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。司法院釋字第748號解釋施行法自108年5月24日施行。

國民黨立委許毓仁質詢時問，戶政事務所辦理同婚結婚登記的作法。陳宗彥答詢時說，上週五專法三讀通過後，當天下午戶政系統，在17、18、19日3天內，做第一次系統更新，21日會做第二次更新，希望5月24日可以正常上路。

陳宗彥說，全國各戶政機關同仁都接到登記準備作業，也有做教育訓練，並召集戶政科長開過會；因結婚登記在戶政機關是常態性業務，包括預約、當天辦理等，戶政機關之前已接收到預約對數有254對，「這幾天應該有陸續增加」。

許毓仁問，「所以內政部已經ready（準備好了）？」陳宗彥說，「是」。許毓仁指出，估計5月24日後一個月會是高峰期，至少會有3000對同婚伴侶會去結婚登記，請內政部做完善人力調配。陳宗彥表示，請大家放心，只要不要同一天全部都擠進來，同仁都沒有問題。

許毓仁也說，在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女收養部分限制於親生。許毓仁接著問，繼親收養會不會有特別註記。陳宗彥說，專法上的規範是要有一方的血緣關係，會有「父、養父」、或「母、養母」的登記，跟異性戀收養上的名稱沒有其他差異。

另外，民進黨立委蔣絜安關注，上週五同婚專法三讀當天有大批警力到立法院，她要問警政署出動多少警力；內政部警政署副署長蔡蒼柏說，警力人數由台北市警局對外公告，但就他所知，當天動用約2000名警力，至於現場有4萬名群眾只是媒體報導，警方估計現場民眾大約5000到6000名。（編輯：楊凱翔）1080520

立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。內政部將進行戶政系統的更新、測試，配合24日正式施行，讓同志朋友完成人生大事。（中央社製圖）