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簽同婚專法的筆贈祁家威 總統願愛團結每個人

最新更新：2019/05/23 20:27
總統蔡英文（前）將簽署「司法院釋字第748號解釋施行法」的筆致贈給同志運動先驅祁家威。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文（前）將簽署「司法院釋字第748號解釋施行法」的筆致贈給同志運動先驅祁家威。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文將簽署「司法院釋字第748號解釋施行法」的筆致贈給同志運動先驅祁家威；台灣同志諮詢熱線協會今天表示，祁家威明天出席同志集體婚禮趴踢，會在信義區公所用這枝筆幫新人簽字當見證人。

總統蔡英文昨天簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署，正式公布；總統說：「讓我們所有人重新團結在愛的旗幟下。」並透過臉書分享她簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」。

總統府發言人丁允恭晚間受訪表示，蔡總統參考國際間的作法，有些國家元首對於重要法案，會將簽署法案的筆致贈給與催生這項法案關鍵的人物，因此，總統簽署同婚專法後，將這枝歷史之筆致贈給祁家威（台灣同性婚姻釋憲案申請人、同志平權運動者），祁家威則將總統的親筆函與筆透過台灣同志諮詢熱線協會的臉書分享。

台灣同志諮詢熱線協會在臉書上發文表示，謝謝祁大哥分享，也謝謝蔡英文總統的祝福，願愛團結這土地上的每一個人。

總統的親筆信函寫著「家威先生，我用這枝筆，簽署了司法院釋字第748號解釋施行法，請您留念。願愛團結這塊土地上的每一個人」。

台灣同志諮詢熱線協會臉書發文最後表示，婚姻平權亞洲第一，總統的字很美，同婚後，給同志社群的溫馨提醒。

該協會指出，祁家威明天上午也受邀參加幸福起跑線--5月24日同志集體婚禮趴踢，會在信義區公所用這枝筆幫新人簽字當見證人。（編輯：李信寬）1080523

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