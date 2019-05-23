同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字

同性婚姻專法24日將上路，行政院長蘇貞昌指示，政府部門的同仁要以身作則，對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。圖為同志伴侶。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北23日電）同性婚姻專法明天上路，行政院長蘇貞昌今天指示，政府部門服務的同仁要率先以身作則，對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。

中山大學社會系教授王宏仁昨天在臉書上提到，內政部版本的結婚書約，特別強調是「同性結婚書約」，質疑異性結婚並沒有加註是「異性結婚書約」。

對此行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，現在外界看到的都只是示意範本，今天下午內政部就會在網路上更新，明天即將上路的正式書約，沒有「同性」兩個字，也不會出現任何歧視性用語。

內政部戶政司在網站上公布「同性結婚書約」示意範本。（圖取自內政部戶政司網頁ris.gov.tw）

同婚專法將於24日上路，蘇貞昌上午特別在行政院院會中指示，請政府部門服務的同仁要率先以身作則，不論信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁，以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。

蘇貞昌指出，對政府來說，法案的通過是政府服務的開始，明天就是同婚專法開始施行的日子，請相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導（只要取得合法婚姻身份，該有的權利與福利待遇皆無不同）、相關作業上該一切如常的一切如常（如各戶所辦理結婚登記的結婚書約）；如確有需調整的就調整，務必做好配套措施。

他說，教育部在相關課本、教材上、教師在講授相關課程時，都要對新的法律有所瞭解，並傳輸正確性別平等觀念。政府必須從自身做起，才能營造一個對人人都友善的環境，希望大家一起繼續努力。

蘇貞昌表示，「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統蔡英文於昨日簽署法案並公布。感謝各界的支持與全體民眾體諒，讓社會向前一步，也讓世界看到台灣對人權保障的努力。

蘇貞昌表示，這次只是通過一個成人之美的法案，民法的婚姻還是限定一男一女，一夫一妻制度沒有改變，非同志者完全沒有受此法案的影響。無論你的性別傾向為何，都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，只有相互包容的接受不同，和善的對待彼此，才能使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。（編輯：林淑媛）1080523