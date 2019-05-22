同婚登記24日上路 內政部公布同性結婚書約

內政部戶政司22日在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，「同性結婚書約」載明為結婚人。圖為立法院17日三讀通過同婚專法，大批挺同民眾在院外揮舞彩虹旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北22日電）立法院17日三讀通過同婚專法，內政部戶政司今天在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。

24日同性結婚登記開跑，內政部表示，辦理同性結婚登記者如申請「同性結婚證明書」，將於6月初製作完成後，再補送給當事人。

對有媒體報導，同性結婚書約是載明兩位「當事人」，而非傳統結婚書約的「結婚人」，內政部戶政司長張琬宜告訴中央社記者，應該是要用結婚人才對，這是戶政司處理時的疏漏。

立法院17日三讀通過同婚專法，內政部戶政司今天在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，公布「同性結婚書約」。

根據戶政司公布的因應作為指出，同性結婚登記後的身分證、戶口名簿及戶籍謄本，沿用現行核發作業，可作為身分關係的證明文件。

新增核發「同性結婚證明書」已請中央印製廠開版製作， 5月底前可交付印製。24日辦理同性結婚登記者如申請「同性結婚證明書」，將於6月初製作完成後，再補送給當事人。

戶政司表示，民眾與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部分地區）、美國、烏拉圭等26個同性婚姻合法國家或地區的外籍人士，得辦理同性結婚登記。

戶政司指出，2位民眾或民眾與承認同性結婚國家人士於24日前在同性結婚合法國家同性結婚，可持經驗證的結婚文件辦理同性結婚登記，生效日期以其至戶政事務所辦理同性結婚登記之日為準。

戶政司表示，同性結婚登記可準用現行結婚登記異地辦理、預約假日結婚等戶籍登記程序規定。同性結婚者於24日後，可準用現行異性結婚有關於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日的規定。（編輯：林淑媛）1080522

內政部戶政司22日在網站上公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。（圖取自內政部戶政司網頁ris.gov.tw）