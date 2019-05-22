更多編輯台推薦新聞：
安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
專題／台灣同婚合法寫歷史新頁 那其他亞洲國家呢？
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
同婚專法三讀通過
司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。立院108年5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。
同婚專法三讀通過
新聞專題
同婚專法三讀通過2/18

同婚登記24日上路 內政部公布同性結婚書約

最新更新：2019/05/22 17:36
內政部戶政司22日在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，「同性結婚書約」載明為結婚人。圖為立法院17日三讀通過同婚專法，大批挺同民眾在院外揮舞彩虹旗。（中央社檔案照片）
內政部戶政司22日在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，「同性結婚書約」載明為結婚人。圖為立法院17日三讀通過同婚專法，大批挺同民眾在院外揮舞彩虹旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北22日電）立法院17日三讀通過同婚專法，內政部戶政司今天在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。

24日同性結婚登記開跑，內政部表示，辦理同性結婚登記者如申請「同性結婚證明書」，將於6月初製作完成後，再補送給當事人。

對有媒體報導，同性結婚書約是載明兩位「當事人」，而非傳統結婚書約的「結婚人」，內政部戶政司長張琬宜告訴中央社記者，應該是要用結婚人才對，這是戶政司處理時的疏漏。

立法院17日三讀通過同婚專法，內政部戶政司今天在網站上公布「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，公布「同性結婚書約」。

根據戶政司公布的因應作為指出，同性結婚登記後的身分證、戶口名簿及戶籍謄本，沿用現行核發作業，可作為身分關係的證明文件。

新增核發「同性結婚證明書」已請中央印製廠開版製作， 5月底前可交付印製。24日辦理同性結婚登記者如申請「同性結婚證明書」，將於6月初製作完成後，再補送給當事人。

戶政司表示，民眾與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部分地區）、美國、烏拉圭等26個同性婚姻合法國家或地區的外籍人士，得辦理同性結婚登記。

戶政司指出，2位民眾或民眾與承認同性結婚國家人士於24日前在同性結婚合法國家同性結婚，可持經驗證的結婚文件辦理同性結婚登記，生效日期以其至戶政事務所辦理同性結婚登記之日為準。

戶政司表示，同性結婚登記可準用現行結婚登記異地辦理、預約假日結婚等戶籍登記程序規定。同性結婚者於24日後，可準用現行異性結婚有關於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日的規定。（編輯：林淑媛）1080522

內政部戶政司22日在網站上公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。（圖取自內政部戶政司網頁ris.gov.tw）
內政部戶政司22日在網站上公布「同性結婚書約」，載明兩位為結婚人。（圖取自內政部戶政司網頁ris.gov.tw）
立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。內政部進行戶政系統的更新、測試，配合24日正式施行，讓同志朋友完成人生大事。（中央社製圖）
立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。內政部進行戶政系統的更新、測試，配合24日正式施行，讓同志朋友完成人生大事。（中央社製圖）
延伸閱讀
影／同婚專法通過 首場婚姻平權公開婚禮登場性向曾被父母視為中邪 男同志婚禮終獲祝福同婚合法 勞動部：婚假育嬰津貼直接適用
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報