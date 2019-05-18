7藍委倒戈挺同婚 吳敦義：不該被處分

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席吳敦義針對有藍委投票贊同政院版同婚專法表示，若國民黨立法院黨團未對同婚專法表決做出嚴格規定，就不應該處分，因為主張同婚、反同婚都沒有違背道德。

立法院昨天三讀通過同婚專法，有7位國民黨立委不顧國民黨立法院黨團不支持政院版草案的立場，投下贊成票。面對有部分國民黨立委與黨團立場不同調，國民黨團總召江啟臣曾表示，「立委各自的選擇，我們相對的開放，也不會祭黨紀」。

吳敦義今天上午在出席一場活動前受訪表示，他不知道立院黨團是做出剛性決議或是做出比較彈性民主的做法。假如立院黨團沒有嚴格的規定，就不應該處分，因為主張同婚、反同婚都沒有違背道德。

他說，如果黨團的決議並非剛性決定，而是依照立委的認知判斷投票，他相信考紀會會做一個公正合理的處理，他擔任黨主席不必把手伸那麼長，應該尊重考紀會跟黨團的決定。

但是對於同婚專法三讀通過，吳敦義表示，去年公投有765萬票是反對同婚，這是具備有創制、複決的直接民主決定，怎麼可以用間接民主推翻直接民主的決定，呼籲總統蔡英文應該從憲政的立場再深思、檢討。

吳敦義指出，公投是人民的權利，已有765萬票表達意志，應該受到尊重及法律的承認。（編輯：林淑媛）1080518