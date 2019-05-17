同婚壓力鍋 府院黨幕後折衝拚出亞洲第一

立法院會17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，在立院外守候的挺同團體婚姻平權大平台支持者開心揮舞旗幟。中央社記者施宗暉攝 108年5月17日

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北17日電）去年民進黨在九合一選舉中大敗，同婚被歸咎為敗選原因之一，部分綠委轉為觀望，但專法又有非過不可的壓力，黨內形同壓力鍋，最後在府院黨合力折衝下終於通過，成為亞洲第一個同婚合法化的國家。

去年九合一選舉，合併同婚和反同婚公投，在反同婚方強力動員下，部分傳統民進黨支持者在九合一選舉轉向，被視為民進黨大敗原因之一。

民進黨內向來較挺同，但一場敗選後，質疑聲浪浮上檯面，敗選檢討中，兩派力量屢次在會議中針鋒相對，儘管最後在行政院長蘇貞昌和立委折衝下，推出一部名稱和條文都相當中性的「司法院釋字第748號解釋施行法」，但條文中的「同性婚姻」字眼，仍引起反同方反對。黨政高層表示，當時行政院版立委反對方仍高於支持方。

「這是史上最難的立法」，在立法院已經有數十年協調法案經驗的黨團總召集人柯建銘，面對普世人權和反對民意的拉鋸，不禁發出這樣的感嘆。

眼看司法院修法大限5月24日將屆，民進黨主席卓榮泰在中常會發出軍令狀，要求不分區立委全部支持政院版，蔡總統除喊話表態支持政院版外，府院黨在最後關鍵密集開會估票。

在17日表決大戰的前夕，力推同婚專法的蘇貞昌再度和黨籍立委面對面溝通，蘇揆一番回憶起40年前美麗島事件、軍法大審時，律師不畏被抓被關站出來辯護的感性談話，讓不少與會者為之動容。

一名與會立委表示，多位中南部立委表達沒有要違反黨團決議，但選區壓力大，後來決議團進團出，共同承擔，不談黨紀。

為何原本僵住的同婚專法草案的黨內溝通進度出現轉圜，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲還原溝通過程表示，一開始曾用行政院的專法版本一一詢問黨內立委，算起來只得到31票，有很多立委是投不下去或沒辦法投。

管碧玲指出，後來柯建銘說要成立小組討論，也希望大家在討論時可以提出辦法，因此她就思考該如何修改條文文字，盡量淡化「同性婚姻」字眼，希望讓大家有辦法投的下去。

管碧玲說，她想出A、B、C共3個版本，經過討論後，最後採用A版本，即這次提出的再修正動議，而B版本跟A版本差異之一，就是A版本的「向戶政機關辦理結婚登記」文字，B版本為「向戶政機關依本法及司法院釋字第748號解釋之意旨辦理登記」；C版本則有「依前項規定登記之雙方當事人，為同性配偶」等條文。

黨政人士表示，同婚專法「微調版」出爐，原本估算31票鐵票當晚增加達49票，府院黨高層仍不敢掉以輕心，由總統府正副秘書長陳菊、劉建忻負責盯南部立委，柯建銘、桃園市長鄭文燦負責桃園選區立委，立法院副院長蔡其昌與交通部長林佳龍負責台中區域立委與正國會派系所屬的票，台北等派系立委的票，由行政院副院長陳其邁負責，兵分多路緊盯每一張票。

行政院副秘書長何佩珊則坐鎮立法院，掌握在野黨動態，採取分工複式動員。

在表決過程中，最關鍵條文之一的第4條（結婚登記），共有93人出席，有66人投贊成票、27人投下反對票；其中贊成票部分，扣除國民黨7名立委及時代力量5名立委的票數，共有54名民進黨籍立委投下贊成票。

開票結果每一條條文都以過半票數通過，黨政人士表示，直到今天上午確定時代力量5票都會開出，國民黨團原以為藍委許毓仁一票而已，結果黨團會議結束後，掌握國民黨會有7票支持，因此快接近中午就已經知道同婚專法今天會順利完成三讀，為台灣架起一道彩虹橋。

1990年5月17日，世界衛生組織正式將同性戀從「國際疾病分類」列表中刪除，5月17日成為同志族群被去病化的里程碑，聯合國也將這一天訂定為「國際不再恐同日」，台灣在今天通過同婚專法，成為亞洲第一及國際矚目的焦點。（編輯：林孟汝）1080517