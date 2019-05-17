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同婚專法三讀通過
司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。立院108年5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。
同婚專法三讀通過
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同婚專法三讀通過10/18

CNN：亞洲同志人權倒退 台灣不一樣

最新更新：2019/05/17 20:47
台灣成為亞洲首個同性婚姻法制化國家的瞬間，立法院外挺同團體齊聲歡呼「婚姻平權、亞洲第一」，現場民眾都難掩開心神色。中央社記者施宗暉攝　108年5月17日
台灣成為亞洲首個同性婚姻法制化國家的瞬間，立法院外挺同團體齊聲歡呼「婚姻平權、亞洲第一」，現場民眾都難掩開心神色。中央社記者施宗暉攝　108年5月17日

（中央社台北17日綜合外電報導）立法院今天通過劃時代的同性婚姻法案，使得台灣成為亞洲首個同婚合法化國家。美國有線電視新聞網（CNN）指出，相較於亞洲其他地區同性戀人權倒退，台灣更顯獨特。

立法院趕在大法官釋憲要求主管機關2年內修法或另立新法期限屆滿前一週，今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。新法將於5月24日生效。

今天通過的行政院版本法案，儘管受到同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）團體的支持，卻是以不同於異性戀婚姻的專法形式保障同性婚姻。例如台灣人無法和來自同婚未合法國家的外國同性伴侶結婚。

CNN報導，台灣雖有龐大的同性戀族群，每年舉行的同志遊行規模居亞洲之冠，但台灣社會對同性婚姻平權議題仍意見分歧。去年11月舉行的公民投票，便有67%的票數反對同性婚姻。

台灣的保守團體近幾個月也採取行動力阻同婚改革，例如推動法案將同性婚姻法律定義為「同性結合」。

報導表示，同性婚姻在台灣合法化，迥異於目前亞洲其他地區LGBTQ人權倒退趨勢。

在中國，儘管同性戀不違法，但在共產黨統治下，LGBT人口一直受到歧視和不平等待遇。例如一名同性戀小說的作者去年11月便遭判處10年徒刑。

汶萊4月更宣布將實施嚴格新刑法，包括以石刑處死同性性行為。儘管汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）本月表示死刑將不會實行，但他並未廢除這項法律。

而在印尼，由於世俗主義風氣減弱，導致LGBT族群遭受的歧視加深。例如去年在保守的亞齊省（Aceh Province），便有2名男子被控犯下同性性行為而遭87下鞭刑。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）統計，全球有超過24個國家允許同性結婚。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080517

地機族
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