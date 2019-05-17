同婚登記24日起跑 全台254對預約

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北17日電）立法院三讀通過同婚專法，內政部次長陳宗彥今天表示，內政部將進行戶政系統的更新、測試，配合24日正式施行，讓同志朋友完成人生大事，截至7日，已有254對同性朋友在各地戶政事務所預約同性結婚登記。

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。司法院釋字第748號解釋施行法自108年5月24日施行。

在同婚專法三讀通過後，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、內政部次長陳宗彥、法務部次長陳明堂下午召開記者會。Kolas表示，從今天早上開始很多人在立法院外面淋雨，但剛剛雨停了、太陽出來了，也看到彩虹出現。

Kolas說，行政機關已準備好，內政部戶政系統將協助同婚登記。

她說，這項專法既遵守公投結果，也遵守憲法的精神，在台灣不同觀點中取得公約數。行政院感謝立法院，跟著大家一起往前走，讓台灣再次成為民主進步自由、重視婚姻平權的國家。

Kolas表示，蘇貞昌今天一整天在辦公室辦公之餘，也持續追蹤相關的立法進度，最後表決結果令人感到欣慰。

立法院會17日下午三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，行政院發言人Kolas Yotaka（中）、內政部次長陳宗彥（左）、法務部次長陳明堂（右）隨後舉行記者會，針對法規細項進行說明。中央社記者吳家昇攝 108年5月17日

內政部長徐國勇在臉書表示，內政部戶政司已準備好戶籍登記相關措施，全國戶政事務所24日起即可受理同性別者的結婚登記。台灣在人權平等的路上又邁進一大步，他為身為台灣人感到驕傲。

陳明堂說，專法中規定得以繼親收養，但未包括接續收養。媒體問及，後續是否推動共同收養或是人工生殖等，陳明堂表示，人工生殖法由衛福部主管，衛福部以後會再做更精細的思考。

他說，在立法過程中，有人認為應擴大收養或是不該收養，因此，這次立法先從爭議不大的繼親收養先做起；未來是否調整或是放寬，會再進一步思考、評估。

另外，陳明堂表示，專法中沒有規定姻親關係，其他有關父母、子女的關係準用民法。

陳宗彥表示，內政部今天開始會進行戶政系統的更新、測試，以配合專法在24日正式施行時，可進行同性結婚登記。到7日止，已有254對同性朋友在各地戶政事務所預約同性結婚登記。

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院17日正式三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，大批挺同民眾在院外揮舞彩虹旗，共同見證歷史性的一刻。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

陳宗彥指出，同性結婚登記和異性結婚登記相同，現在婚約是採登記制，只要是兩位相愛的戀人，在取得兩位見證人的狀況下，簽署見證，就可以到戶政機關辦理結婚登記，同性結婚也是採取相同的方式，只是在戶政系統更新完後，會記載是同性結婚登記，身分證都一樣，跟異性婚相同，都稱為配偶。

由於同婚專法規定，當事人可收養另一方的親生子女，準用民法「繼親收養」規定。陳宗彥表示，受收養者的身分證及身分證字號也不會有不一樣，或是有特別註記，身分證的父母欄位是填寫「父、養父」或「母、養母」。

根據內政部日前公布最新的「同性婚姻法制化戶籍登記因應措施」報告指出，戶政系統將規劃新增「同性結婚登記」、「同性結婚撤銷登記」、「終止同性結婚登記」等戶籍登記項目，而繼親收養將沿用現行收養登記作業，僅需修正性別檢核功能，可如期配合修正並辦理戶籍登記。

有關戶籍登記相關書表文件，將因應新增的戶籍登記事項，增訂「同性結婚書約」、「終止同性結婚協議書」等文件作為戶籍登記的證明文件。（編輯：黃國倫/林淑媛）1080517