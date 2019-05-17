同婚專法通過 衛福部：醫療代理人限制將鬆綁

（中央社記者張茗喧台北17日電）同婚專法過關，同志配偶的醫療決策權更有保障。衛福部表示，未來同志配偶將可同時身兼財產繼承人及醫療委任代理人，當另一半昏迷或無法表達意願時，替對方做出醫療決定。

立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，將自108年5月24日施行。

衛生福利部醫事司簡任技正劉越萍表示，根據今年1月6日實施的「病人自主權利法」，每個人在健康的時候都可以經過諮詢，預立一名醫療委任代理人，在病人昏迷或無法清楚表達意願時，根據病人的意願替他做出醫療決定，例如當病人變成植物人的時候，做出是否拔管等決定。

劉越萍說，由於醫療委任代理人不限於有血緣關係的家屬，也可以是同居人或好友，為了避免謀財害命的問題發生，明訂只有法定配偶可以同時身兼財產繼承人和醫療委任代理人，長久以來不斷有同志團體對此規定表達不滿。

劉越萍指出，未來同志婚姻合法化，同志配偶在法律上將是合法的法定配偶，可以同時擔任財產繼承人，也是醫療委任代理人。（編輯：陳惠珍）1080517