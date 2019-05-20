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同婚專法恐影響大選 蔡總統：最難一關已跨過

最新更新：2019/05/20 12:30
總統蔡英文（圖）執政屆滿3週年，20日在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，被問到同婚專法通過，是否擔心影響民進黨2020大選，蔡總統說，同婚議題討論會持續，但「我相信最難的那一關，我們已經跨過去了」。中央社記者鄭傑文攝　108年5月20日
總統蔡英文（圖）執政屆滿3週年，20日在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，被問到同婚專法通過，是否擔心影響民進黨2020大選，蔡總統說，同婚議題討論會持續，但「我相信最難的那一關，我們已經跨過去了」。中央社記者鄭傑文攝　108年5月20日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北20日電）總統蔡英文今天執政屆滿3週年，被問到同婚專法通過，是否擔心影響民進黨明年大選，總統說，同婚議題討論會持續，但「我相信最難的那一關，我們已經跨過去了」。

蔡總統執政屆滿3週年，她今天在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，針對立法院17日三讀通過同婚專法，在記者會上被問到，是否會擔心同婚議題影響到民進黨2020總統立委大選。

蔡總統提到，這個議題是社會發展到一定程度，一定會浮上檯面；做為執政領導人與執政團隊，就是必須要去面對，這個議題從她執政到現在已歷經3年，這3年期間，社會有很多討論，甚至某種程度的衝突，但幾番周折、轉折之後，透過大法官解釋，公投結果，社會開始縮小對這個問題的看法。

蔡總統說，行政院有大法官釋憲，再加上公投結果做兩個重要的基底，大致整合社會意見，提出行政院方案，進入立法過程，又做了一番調整；過程有很多意見整合，也有很多的調整。

她說，她相信台灣社會會持續討論這議題，這也是在檢驗社會對分歧性議題處理的成熟度，雖然社會在過去這段期間歷經一些困難過程，她相信未來會持續討論，但「我相信最難的那一關，我們已經跨過去了」。

另外，媒體也問到，社會對於某些政策仍有正反意見交鋒，蔡總統接下來如何消弭對立。

蔡總統表示，台灣是意見很多元的社會，但台灣同時也是民主的社會，人民都有思考的能量，未來會持續與社會溝通。

她說，她知道現在很多意見上的分歧需要時間處理，過去3年也確實處理了一些議題，歷經幾番周折轉折，最後取得社會最大多數的共識；同樣的道理，她相信台灣社會還有很多分歧性的議題，重點是，政府要勇敢面對、勇敢地去解決、也很勤快地與社會溝通，「最糟的情況就是把它留給後面的人處理」。（編輯：鄭雪文）1080520

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