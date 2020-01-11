顧主權拚經濟 小英擄獲年輕人中間選民

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文2018年遭遇九合一大敗，黨內對2020大選選情一片悲觀，但不到一年，支持度從谷底一路攀升到高峰，她遭遇中國步步進逼不退讓的「辣台妹」形象，透過社群累積大批年輕支持者，加上經濟牌逐漸發酵，中間選民歸隊，最終以超過800萬票的壓倒性優勢，逆轉勝連任成功。

2018年九合一選舉，民進黨慘敗回到2005年2都（桃園市、台南市）4縣市（基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣），由高雄市長韓國瑜帶起的韓流勢不可擋，蔡總統請辭黨主席扛下政治責任，民進黨立委人人自危。

被低氣壓籠罩的民進黨，甚至連黨主席人選都差點難產，最後才在中生代串聯下，推出現任黨主席卓榮泰。面對兩次立委補選，民進黨氣若游絲，在傾全黨之力抵抗韓流之下，勉強守住三重和台南兩席立委，卓榮泰面對勝利，也只能以「止血的人不算健康」回應，可見當時的困境。

勝利的喜悅還沒多久，民進黨中央籌辦總統選舉提名作業，原以為只是形式作業，沒想到卸下行政院長職務的賴清德在初選第一天就出現在黨中央，登記參與初選，開啟了3個月的蔡賴之爭，黨內兵戎相向，或多或少都留下了裂痕。

但蔡總統卻越挫越勇，原本低迷的支持度，根據蔡陣營內部資料，在去年7月開始領先，7月到11月5個月間，每個月至少成長5個百分點，有些民調甚至已領先20個百分點。

2008、2016的大選，執政黨都先在前面的縣市長選舉大敗，接著再輸掉總統，2018九合一大敗的民進黨，卻在蔡總統率領下在總統、立委逆轉勝，締造了政治學者口中的選舉驚奇，除了對手韓國瑜自亂陣腳外，民進黨立法院黨團書記長李俊俋分析勝選關鍵原因，第一項就提到主權牌。

中國國家主席習近平去年元月提出「一國兩制台灣方案」，面對中國步步進逼，讓許多民眾產生「芒果乾（亡國感）」，蔡總統堅持主權立場，塑造了「辣台妹」形象，尤其透過社群的推波助瀾，加深了支持者尤其是年輕人的力挺。

2019年的香港反送中事件，更無疑地讓台灣民眾對中國的疑慮加深，蔡總統的主權牌，打中年輕人的心，在所有民調的年輕票支持度，都呈現遙遙領先。

在美中對抗中，美國政界、輿論也紛紛出現各種有利於蔡總統的聲音，有助建立蔡總統在兩岸外交上的穩定角色，相較於韓國瑜的形象，中間選民在投票中很明顯做出了選擇。

蔡總統執政三年多，在推動政務上的確得罪不少選民，尤其是年改、一例一休和同婚修法，但隨著包括減稅、台商回流等政績牌也慢慢發酵，尤其是經濟的表現，她在各個造勢場合中一一細數，打動不少經濟選民。

民進黨人士說，蔡政府執政布局全球、推動新南向，不把雞蛋放在同一個籃子中，超過新台幣8000億元資金回到台灣，外資加碼投資，台股站上12000點等，形塑蔡總統被國際大型企業所信賴，因此願意加碼投資台灣的形象，這也是成功的因素之一。

個性拘謹的蔡總統，在面對九合一敗選後，嘗試打開同溫層，尤其是走入年輕人活躍的社群，經營各種平台，包括上了「博恩夜夜秀」等著名網紅的節目，展現出不一樣的蔡總統，政績也透過社群平台、媒體等各種管道接觸民眾。

民進黨去年重新整隊後，黨務由卓榮泰和秘書長羅文嘉扛下，布局立委提名，政務由行政院長蘇貞昌統籌，擋住非洲豬瘟、完成同婚修法、托育新政等，黨政系統都穩定後，在黨內穿針引線下，蔡賴也放下初選競爭恩怨，搭檔參選，以團結的民進黨對抗分裂的國民黨。

民進黨人士分析，蔡總統展現元首高度與格局，任命過去競爭對手蘇貞昌出任閣揆，初選競爭對手賴清德指任副總統候選人，對比鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選後即退黨，造成無法彌補的裂痕，團結的民進黨這次顯然成功打敗了分裂的國民黨。（編輯：趙蔚蘭）1090111