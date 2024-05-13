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520就職撞期總質詢 陳其邁：是否出席尊重議會

2024/5/13 11:18（5/13 11:36 更新）
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520總統副總統就職典禮撞期高雄市議會總質詢，高雄市長陳其邁（圖）13日上午在議會接受媒體聯訪表示，是否出席尊重議會及議員，也請議長協調，但協調情況還不清楚，如仍要質詢，會尊重議會決定。中央社記者蔡孟妤攝 113年5月13日
520總統副總統就職典禮撞期高雄市議會總質詢，高雄市長陳其邁（圖）13日上午在議會接受媒體聯訪表示，是否出席尊重議會及議員，也請議長協調，但協調情況還不清楚，如仍要質詢，會尊重議會決定。中央社記者蔡孟妤攝 113年5月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）520總統副總統就職典禮撞期高雄市議會總質詢，高雄市長陳其邁今天表示，是否出席尊重議會及議員，也請議長協調，但協調情況還不清楚，如仍要質詢，會尊重議會決定。

陳其邁今天在議會接受媒體聯訪，被問到是否出席520就職典禮時，他說，520就職典禮是國家慶典，但因為當天是總質詢，必須尊重議會決定，也要尊重質詢的議員，這部分也請議長協調。

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陳其邁說，協調的情況目前還不清楚，會以議會優先，如果議員要進行總質詢，他也必須尊重議會決定。至於會否參加國宴？他說，以議會優先為原則，總質詢大概到下午6、7時，尊重每名議員質詢的權益。

高雄市議會5月20日進行市政總質詢，目前有6名議員登記質詢。六都首長中，台中市長盧秀燕已確定出席520總統就職典禮，至於陳其邁是否能參加，尚待議會協調決定。（編輯：郭諭儒）1130513

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