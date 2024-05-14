馮世寬出版回憶錄 披露攔截俄製Tu-95轟炸機過程

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（中央社記者游凱翔台北14日電）退輔會主委馮世寬在回憶錄中披露，過去他曾在綠島一帶攔截俄製「熊式Tu-95戰略轟炸機」，對方不僅搖擺機砲示警，甚至頻繁出雲、進雲玩捉迷藏，最後礙於方位已在防空識別區邊線才返航，所幸未釀衝突。

由天下文化出版、「大鵬展翅，馮世寬回憶錄」已在今天於各大書局上架，並規劃16日在蔣經國總統圖書館舉辦新書發表會，屆時總統蔡英文將親自出席；回憶錄共有7章，除了談及馮世寬的宗教信仰、生涯故事及重大軍事事件外，亦分享他擔任漢翔公司董事長（民國95年至97年）、退輔會主委的業務推動秘辛，同時更有專章「我所認識的蔡英文總統」，透露他與蔡總統互動的點滴。

曾擔任名聞海外「假想敵中隊」的馮世寬也在書中分享「獵熊記」。他說，民國70年假想敵中隊由嘉義返防後，分別擔任其他兩中隊的東部巡邏（CAP）任務，某一天突然接獲命令，要在某時段地面待命，準備升空攔截不明機；升空爬升至3萬呎後直奔綠島方向，並發現俄製大型機「熊式Tu-95戰略轟炸機」。

馮世寬提到，當接近其尾部時，轟炸機甚至搖擺尾部機砲示警，當戰機開始挺進時，對方則頻繁出雲、入雲玩捉迷藏，最後礙於方位已在防空識別區東南角的斜邊，以及戰機顯示低油量，只好返航但未產生衝突，是讓他難忘的經驗。

無獨有偶，航太專家王立楨也曾在「飛行線上」披露空軍飛行員曾駕駛F-104戰機在民國55年冬季的某一晚，於台灣西部外海攔截蘇聯Tu-95時雙方緊張對峙的過程，顯見飛行員執行任務時的高危險性。

馮世寬在漢翔章節中提到IDF經國戰機的性能提升「翔昇專案」的篳路藍縷，他分享，民國95年甫任職董事長僅得知漢翔正執行翔昇專案，但當時IDF零組件已停產，使航電系統更新、提升載彈量等時程嚴重落後，首次前往工廠視導，工廠人員披露戰機已擱置近2年，再三強調在缺系統件情況下「絕無成功可能」。

但馮世寬說，事後全面調整公司體制及經營方向、並取得工會信任，同時成立老虎小組，訂下95年10月9日試飛的目標，並歷經重重困難後，完成試飛。

他在第1章尾聲也披露，漢翔因翔昇案的成功士氣高昂，內部甚至訂定「空軍軍機的十年整建計畫」，並以「新一代戰機」（ADF）為例，在短時間內決定戰機外型，並送往中科院航空所完成風洞試驗，隨後雖然向美國、俄羅斯洽詢「可變噴口」的發動機未果，但也得知國際無法幫助台灣，其一原因是沒有國防工業、沒有供應商及供應鏈，馮世寬獲悉寶貴批評後，立刻訂定目標準備重新出發。

未料，就在奮力向前時，當時政府改朝換代，總統由馬英九擔任，並在民國97年9月接獲新任經濟部長告知「另有任用」，當天中午他便離開台中辦公室回台北，後來才得知，「空軍軍機的十年整建計畫」被新政府認定「非優先」政策，因此無疾而終。

過了8年，直到總統蔡英文，才有自製高教機（勇鷹高教機）的成果呈現在民眾面前，即便到了現在，他也從未打聽董事會為何要他離任，以及何謂「另有任用」。（編輯：林興盟）1130514