中國大撒幣無效 台積電碾壓中芯股價差距近20年最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新竹11日綜合外電報導）彭博報導，台積電與中國晶圓代工龍頭中芯國際間的股價差距，接近將近20年來最大，凸顯中國當局在建設國內晶片產業上面臨困境。

彭博（Bloomberg）指出，台積電今年台股股價已飆升48%，部分得益於其最先進晶片製造能力，反觀中芯股價已下跌7.5%，兩家公司快要創下2005年以來最大年度股價表現差距。

台積電與中芯股價差距擴大的時機，適逢中國最大半導體投資基金「國家大基金三期」致力發展國內晶片產業，以因應美國在半導體發展上對中國「卡脖子」。

北京投資銀行Chanson & Co高層Shen Meng表示，提升中芯的科技「並非一夕間可以實現，就算有充足的資金」。

彭博行業研究分析師查爾斯．岑（Charles Shum）則指出：「即便中芯能夠使用5奈米技術生產晶片，成本也會比不使用極紫外光曝光機（EUV）的台積電高出至少10倍。」

查爾斯．岑指稱，台積電與中芯的技術差距，不僅在於達到某種水準，也關乎如何有效率地實現目標。（譯者：陳正健）1130611