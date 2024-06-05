台積電捐贈大學高中40億元 助半導體教學及人才培育

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（中央社記者張建中台北5日電）台積電董事會今天核准捐贈台灣大學、陽明交大、清華大學、成功大學及國內獲選的高中、女高，總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。

半導體產業人才嚴重短缺，台積電近年與台灣多所大學密切合作，共同執行各項產學計畫，鼓勵更多大學教授從事尖端的半導體研究，同時提供有興趣的學生，參與實作訓練。

台積電於2019年與清大開辦半導體學程，2023年進一步擴大與台大、成大、陽明交大、台北科技大學等13所學校，已有超過7600名學生登錄學程。

台積電董事會進一步決定，捐贈不超過40億元給台大、陽明交大、清大、成大，以及國內獲選的高中、女高，用於長期半導體研究教學及人才培育。

因應市場需求及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會同時核准資本預算約173億5620萬美元，內容包含建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟及特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會核准於不超過50億美元的額度內，增資100%持股的子公司TSMC Global Ltd.，以降低外匯避險成本。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准自台灣證券集中交易市場買回自家普通股324萬9000股。（編輯：張良知）1130605