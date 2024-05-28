半導體科普教育聯盟成立 打造跨場域創新模組

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（中央社記者許秩維台北28日電）台灣科學教育館與企業、民間單位今天共同成立「半導體科普教育聯盟」，將打造跨場域、跨平台的科普教育創新模組，並結合展覽互動設計和博物館教育，推廣至親子及全齡受眾。

台灣科學教育館、台灣應用材料公司、LIS情境科學教材、TFT（為台灣而教教育基金會）舉行「半導體科普教育聯盟」成立記者會，宣布將從「應材苗懂計畫」出發，打造跨場域、跨平台的科普教育創新模組。

台灣科學教育館館長劉火欽表示，科教館與台灣應材合作推廣半導體「應材苗懂計畫」，將以科教館的「半導體未來館」為核心場域，將展覽的互動設計結合博物館教育，例如導覽及互動工作坊，推廣至親子及全齡受眾。

台灣應用材料公司長年投入科普教育，應用材料集團台灣區總裁余定陸表示，半導體產業發展的核心是人才，在力求本業突破創新之際，也支持半導體科普教育的多元可能，作為半導體知識貢獻者，希望透過聯盟合作，激盪共創、加乘影響力，培育未來人才。

LIS情境科學教材創辦人嚴天浩提到，LIS將發揮教材研究開發強項，結合台灣應材的半導體知識與資源，打造獨一無二的互動學習教案，透過有趣的積木、海綿與簡易電路組合，激發學童像科學家一樣思考，認識半導體製程。

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TFT永續長杜瀛指出，在教育不平等的背後存在著結構性的挑戰，透過台灣應材的支持，TFT會將計畫成員教師帶進高需求地區，透過「應材苗懂計畫」增能TFT教師、提升孩童學習動機，挹注偏遠地區教育網絡。

「應材苗懂計畫」預計在接下來2年開發3至4套半導體科普課程，透過聯盟深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大科普教育多元管道，建立科普教育永續生態圈。（編輯：管中維）1130528