高雄港埔派出所員警涉賭 雲檢搜索帶回偵訊

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（中央社記者張已亷高雄14日電）高雄林園派出所陳姓警員涉嫌擔任詐騙集團軍師遭羈押，雲林地檢追查，發現港埔派出所洪姓警員涉嫌協助陳男在博弈網站下注並抽取佣金，今天搜索港埔派出所並帶回洪男偵查。

高雄市警察局林園分局發布訊息表示，雲林地檢署檢察官段可芳指揮警政署政風室、高雄林園警分局、廉政署中調組、調查局航業調查處高雄調查站等單位偵辦網路賭博案，今天上午9時許至林園分局港埔派出所執行搜索。

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林園分局指出，洪姓警員涉嫌網路簽賭遭檢方帶回偵查，將深入釐清是否涉及其他不法，秉持勿枉勿縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，積極偵辦，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

全案起於雲林地檢署偵辦詐騙集團幣商車手案，查獲任職高雄林園派出所陳姓警員涉嫌擔任詐騙集團軍師、指導詐騙集團成員如何規避警方查緝，以陳男涉犯貪污治罪條例等向法院聲押獲准，經擴大偵辦，發現陳男與洪姓警員有金錢往來。（編輯：蕭博文）1130514